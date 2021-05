Il monitoraggio

La curva dell'epidemia - con tutti gli indicatori annessi e connessi - è in caduta libera nel Paese e in Molise in modo accentuato, tanto che la nostra regione sarà tra le prime 3 zone bianche d'Italia a partire dal 1 giugno. Tra campagna vaccinale, green pass per i viaggi e ripartenza di tutte le attività economiche, il clima sembra inevitabilmente (e finalmente) cambiato