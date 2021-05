Tanta gente comune, diversi esponenti politici e dei sindacati, numerosi ragazzi. La prima manifestazione politica organizzata in epoca Covid è dedicata al popolo palestinese ed è un successo: segno che la questione è sentita anche a Campobasso. Un centinaio le persone che, forse complice anche il pomeriggio caldo, si sono ritrovate in piazza Prefettura per il presidio di solidarietà organizzato dalla Casa del Popolo del capoluogo. A parte le iniziative di protesta per la sanità, negli ultimi tempi mai così tanti cittadini si erano visti in una piazza, ovviamente a causa della pandemia.

Tutto si è svolto nel rispetto delle norme anti-virus, ossia mascherina e distanziamento, e sotto gli occhi vigili delle forze dell’ordine che hanno presidiato la piazza che sorge a poca distanza dall’ingresso del borgo antico.

‘Molise per la Palestina libera’ lo slogan dell’iniziativa a favore di una popolazione che sta vivendo giorni di dolore e sofferenza a causa dei bombardamenti di Israele nella guerra contro Hamas. Le bombe hanno provocando una strage, anche di bambini. E dopo undici giorni di conflitto, 227 vittime tra i palestinesi e 12 tra gli israeliani, ieri è entrato in vigore il cessate il fuoco firmato da Israele e Hamas dopo una serie di appelli da parte dei Governi internazionali.

“E’ doveroso essere al fianco del popolo palestinese che da 73 anni subisce una violenza razzista da parte del Governo israeliano che ha come obiettivo quello di espellere totalmente dalla propria terra tutti i cittadini palestinesi”, spiega Italo Di Sabato, uno dei principali promotori dell’iniziativa. “Bisogna sapere scegliere da quale parte stare: se dalla parte degli aggrediti o degli aggressori”.

A dare manforte ai manifestanti campobassani c’era anche una rappresentanza dell’Unione Democratica Arabo-Palestinese (UDAP), che sta organizzando presidi in tutta Italia per protestare contro quella che definiscono la disinformazione sulla questione palestinese fornita da alcuni organi di informazione (inclusa la Rai).