Basket, l’Airino termina il girone d’andata con un ko contro Teramo

Si chiude con un’altra sconfitta in terra d’Abruzzo il girone d’andata del campionato di serie D per i ragazzi di coach Coppola dell’Airino basket, sconfitta dal Teramo per 80-48 nel campionato di serie D Interregionale Abruzzo/Molise.

Il Basket ball Teramo, seconda forza del campionato, non ha avuto vita facile e solo nel terzo quarto è riuscita a mettere la giusta distanza per regolare gli adriatici, martoriati dai falli dei suoi uomini migliori. I numeri parlano chiaro e l’interpretazione dei contatti ha lasciato molto amaro in bocca e qualche protesta della squadra termolese.

Tecnicamente, i valori alla fine sono emersi e il distacco che punisce eccessivamente la squadra di capitan Tedeschi, allo stesso tempo fa un chiaro passo in avanti che dovrà essere confermato e migliorato nei prossimi appuntamenti e il prossimo sarà il derby del 22 maggio contro la Molise Young.

B.Teramo 80

Airino bk Termoli 48

Basketball Teramo:

Scarnechia, Daidone 11, Conti 10, Antonetti 19, Bartolini 2, Del Deo 6, Chiarini 5, Di Giulio 2, Di Francesco 15, Ferri 10, Passaquale, Robbe. All. Di Francesco Mario, Ass. All. Passaquale Giosuè

Airino Basket Termoli:

Morelli 2, Grasso 3, Rotondo, Mustillo 2, Madera 6, Lentinio 17, Zurlino, Benaduce, Pascucci, Spontoni5, Tedeschi15

All. Coppola

Falli fischiati: 24 (Airino) 15 (B.Teramo)

Parziali: 28-22, 17-9, 13-5, 22-12

Progressivi: 28-22, 45-31, 58-36, 80-48

Arbitri: Martini L. di Mosciano Sant’Angelo

Candeloro M. di Chieti