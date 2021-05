Basket, Airino ko in casa contro Montesilvano per 63-38

Nuovo ko interno per l’Airino basket che ha perso 38-63 ieri contro Montesilvano nel quarto turno del campionato di serie D Interregionale Abruzzo/Molise.

“Anche se sconfitta, l’Airino sfodera una bella prova d’orgoglio e gioca alla pari sul piano atletico e tecnico – scrive il club -. Il punteggio punisce oltre modo i locali che restano attaccati per i primi tre quarti, dove solo sul finire del quarto, gli abruzzesi riescono ad allungare grazie alla loro difesa a zona, che sporca le percentuali dei molisani, e con una migliore presenza a rimbalzo difensivo, tradotti in veloci contropiedi e facili canestri per allungare sul punteggio.

Il Montesilvano si dimostra squadra dalla panchina lunga e di grande verve agonistica dimostrando come detto nel pre partita, team di prospettiva completa in tutti i reparti e che presto vedremo nella parte alta della classifica”.

Airino Basket

Grasso 2, Raffaele 2, Rotondo 3 Mustillo, Madera2, Lentinio21, Zurlino, Benaduce 1 Pascucci 3, Spontoni2, Tedeschi 2

All. Coppola

Montesilvano

Di Giuseppe 12, Di Giandomenico7, Santolieri3, Di Silvestre2, Marinelli 3, Trave, Secondino16, Di Sabatino2, Breda2, Mastrodomenico12, Gallo2, Tona2

All. Costantini

Arbitri

De Carlo M di Pescara

D’ Ambrosio F. DI Pianella

Parziali

1 Q 9/15 – 2 Q.,12/15 *(21/30)* – 3 Q 10/17 *(31/47)* -4 Q 7/16 *(38/ 63)*