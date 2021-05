Baranello intitola una piazza ai giudici Falcone e Borsellino

Domenica 23 maggio alle ore 12 si terrà la cerimonia (nel rispetto delle norme anti Covid) per l’intitolazione della nuova piazza (ubicata lungo via Marconi) a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

L’Amministrazione comunale di Baranello, nel ricordare i due magistrati uccisi dalla mafia il 23 maggio e il 19 luglio del 1992 insieme agli uomini che li proteggevano, intende rendere onore a chi ha sacrificato la propria vita nel servire con passione e senso di giustizia lo Stato.

“Mi auguro – ha commentato l sindaco Marco Maio – che questa iniziativa possa rappresentare per i giovani che non hanno vissuto le stragi e gli attentati mafiosi, un momento di riflessione profonda e di partecipazione alla vita pubblica del nostro Paese, con la consapevolezza di perseguire, tutti insieme, gli ideali di libertà e giustizia”.