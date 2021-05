Un’auto è finita fuori strada questa sera poco prima delle 20 in via del Molinello a Termoli finendo contro un albero dopo aver investito un diciassettenne che transitava in quel momento. Il ragazzo è rimasto ferito in maniera seria, riportando un politrauma, ma non rischia la vita. Il giovane residente proprio in quella zona, si trovava a passare lì quando la macchina gli è piombata addosso.

Sia lui che il guidatore dell’auto, una Volkswagen Touran di colore bianco, sono stati trasportati in ospedale al San Timoteo di Termoli, dalle ambulanze dal 118. Non è ancora chiaro come il guidatore della Touran, un 59enne di Termoli abbia perso il controllo, ma a quanto pare l’auto procedeva in direzione di via Elba e ha sbandato poco dopo la seconda rotatoria, quella più vicina all’ingresso dei campi sportivi del parco comunale Girolamo La Penna.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’auto e l’intera area, oltre ai Carabinieri di Termoli per i necessari rilievi e per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Disagi al traffico si sono verificati per consentire i soccorsi.