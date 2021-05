Auto a fuoco in autostrada, decisivo l’arrivo del 115. In salvo una coppia

Un’auto è andata a fuoco questa mattina 8 maggio attorno alle 12,15 sulla autostrada A14 all’altezza dello svincolo per Termoli. La vettura, una Ford Focus Station Wagon alimentata a gasolio, è andata in fiamme in pochi attimi per motivi ancora da decifrare.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli che hanno trovato l’auto al casello completamente invasa dal fumo e dalle fiamme facendo appena in tempo a spegnere il rogo.

In salvo i due occupanti dell’auto, una coppia di Bitonto che si stava recando a Larino.