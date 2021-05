Auguri agli sposi Giovanni Cutolo e Luisa Campitelli

L'evento

Poco prima delle 15 il passaggio per le strade principali del capoluogo: da via Puglia a San Giovanni, da via Mazzini a Corso Bucci e via verso le gallerie. Ottima vetrina nazionale in diretta su Raidue nel corso della quale si è parlato dei Misteri e si è ricordato il grande Fred Bongusto. Citazione anche per Tony Dallara.