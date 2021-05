Non c’è niente di più doloroso che perdere una persona cara, noi lo sappiamo bene. E’ un momento molto delicato della vita di ogni essere vivente e in questo periodo, in particolare, abbiamo vissuto con ognuno di voi il dolore di non poter salutare per l’ultima volta il vostro caro. E’ stato devastante dover organizzare funerali limitati e sottostare a numerose restrizioni.

Per questo abbiamo deciso che era doveroso fare qualcosa di più per tutti i nostri clienti. Da adesso è possibile poter salutare il defunto in un luogo intimo, tranquillo, riservato ed in pieno rispetto delle norme di sicurezze Covid. Potrete sostare e avere la riservatezza del vostro ultimo saluto all’interno della Casa Funeraria Carrino.

La nostra volontà è stata quella di riprodurre un ambiente familiare ma allo stesso tempo riservato, confortevole e tranquillo favorendo il raccoglimento e la condivisione del proprio dolore tra parenti e amici. “Siamo sempre stati discreti nel nostro lavoro, per questo motivo e per le normative anti contagio abbiamo preferito non fare alcuna inaugurazione in questo momento – riferisce il signor Antonio, titolare delle onoranze funebri Carrino e gestore della Casa Funeraria-. Abbiamo pensato a chi ha dovuto salutare il suo caro da lontano, da dietro un vetro o, addirittura, impossibilitato nel farlo, ed abbiamo deciso che non era il caso di fare grandi eventi o manifestazioni, ma che bisognava rendere la Casa Funeraria Carrino il luogo ideale per poter esprimere in tutta sicurezza il proprio dolore.

Siamo già operativi e stiamo lavorando con riservatezza nell’impianto che si trova in via del Pesco 15, a Termoli”. Un modo umile quello usato dalla Famiglia Carrino che da moltissimi anni si occupa del mondo funerario a 360 gradi con grande professionalità. Aggiunge Antonio Carrino: “La nostra è una struttura di accoglienza e ospitalità, dotata di sale per l’esposizione delle salme, conservazione a lungo termine, una attrezzatissima zona operativa, dedicata agli addetti: è la zona per la preparazione e la vestizione della salma, dove gli operatori preparano il defunto per l’ultimo saluto dei suoi cari. Volevamo dare un segno forte di vicinanza e della professionalità che da sempre ci contraddistingue. Potete trovare la nostra nuova struttura in via del Pesco 15 a Termoli, saremo a vostra completa disposizione per assistervi nel vostro giorno di dolore”.

Da anni specializzati nel settore, la famiglia Carrino fa un passo in avanti ed apre la Casa Funeraria, un posto riservato, elegante, nel pieno rispetto delle norme anti Covid e con tutta la professionalità che li contraddistingue.