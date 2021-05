Una frana si è verificata nelle prime ore di oggi, attorno alle 6 di lunedì 31 maggio, sul costone del lungomare Cristoforo Colombo di Termoli. Grossi pezzi di terreno si sono staccati dalla loro posizione andando a finire sull’area parcheggi del lungomare, approssimativamente poco più a nord rispetto a dove sorge la sede dell’università del Molise di Termoli.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno immediatamente transennato e messo in sicurezza l’area oltre a personale del comune di Termoli. Su quel tratto di strada si procede attualmente con viabilità a senso alternato.

Non è la prima volta che accade un fatto del genere in quella zona particolarmente fragile dal punto di vista idrogeologico. Smottamenti dello stesso tipo si sono Infatti verificati più volte nel corso degli ultimi anni.

Per fortuna in questo caso la frana è avvenuta in un orario e in un periodo dell’anno in cui il lungomare è ancora poco frequentato e quindi l’aria parcheggi era praticamente deserta.