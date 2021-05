Anche in Molise nasce la Federazione imprese animazione e servizi turistici

La famiglia della Confesercenti-Assoturismo Molise continua ad ampliarsi. Nei giorni scorsi presso la sede della Confesercenti di Campobasso la firma al protocollo di costituzione della FIAST, l’associazione che rappresenta e tutela gli interessi delle imprese che offrono servizio di animazione turistica e servizi turistici.

Come referente della Federazione è stato nominato Primiano Miozza, imprenditore del settore eventi e animazione.

La pandemia causata dalla diffusione del Covid-19, ha fermato quasi totalmente il mondo degli eventi e dell’animazione turistica. “Per questo – commenta il neo delegato Miozza – sentiamo il bisogno di essere rappresentati, per valorizzare, potenziare e incentivare l’incontro tra professionisti del settore e mercato.

L’intrattenimento – continua ancora Miozza – è centrale nella vita del turismo di una regione e va di pari passo con l’accoglienza: in simbiosi rendono indimenticabile il soggiorno di ogni ospite”.

Il Vice Presidente Regionale Confesercenti, Pasquale Oriente, non poteva non esprimere tutto il suo apprezzamento per la nascita di una nuova categoria: “Sono certo che anche il settore dell’animazione turistica sarà rappresentato egregiamente da un ragazzo, che da anni si occupa di animazione e servizi turistici. Ancora una volta – chiosa Oriente – sottolineiamo l’importanza del lavoro di squadra. Restando uniti e non disperdendo le energie in mille rivoli, si possono raggiungere obiettivi seri e concreti”.