Al Cea delle Fantine di Campomarino presentato il libro ‘Ultimo, alla fine del mondo’

L'intervista

L'ultima indagine della fondazione umanitaria Cesvi piazza la nostra regione tra le ultime in Italia per capacità di proteggere e prevenire le violenze su bambini e adolescenti. Tra gli indicatori presi in esame c'è soprattutto una evidente difficoltà nell'acquisire sapere e conoscenza per importanti carenze nei servizi. "Ed è chiaro che questo crea le condizioni fertili affinché la violenza seminata venga poi fuori e spesso esploda" spiega la psicologa Ruberto con la quale abbiamo cercato di leggere i dati contenuti nella statistica.