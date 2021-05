Ancora interruzione di acqua potabile a Termoli. Al momento non si registrano disagi che però potrebbero verificarsi nelle prossime ore se la sospensione si protrarrà a lungo.

Poco fa l’Acea, azienda che gestisce l’acqua pubblica a Termoli, ha reso noto che “l’Ente regionale Molise Acque ha interrotto per imprecisati motivi l’adduzione dell’acqua alla città.

Pertanto si invita la cittadinanza a effettuare scorte di acqua e a limitare i consumi al massimo possibile stante l’incertezza sul ripristino del flusso”. Acea ha comunicato inoltre che “si sta adoperando con l’Ente regionale per capire la natura della causa dell’interruzione del flusso idrico e i tempi di ripristino”.

Purtroppo identici problemi si erano verificati all’inizio di questa settimana non solo a Termoli, a dimostrazione di come siano fondati i timori di un’altra estate difficile dal punto di vista idrico per il Basso Molise.

Sulla vicenda interviene polemicamente il circolo Pd di Termoli. “Veniamo a conoscenza tramite la stampa locale dell’interruzione dell’erogazione di acqua potabile in città. Sui canali ufficiali del Comune non c’è traccia di un avviso. Non è dato sapere quali siano le motivazioni dell’interruzione”.

Critico il Pd: “Imprecisati motivi non è una spiegazione valida. Vogliamo che l’Amministrazione richieda con risoluzione all’ente quali siano le motivazioni dell’interruzione e i tempi di ripristino. Non si può lasciare una popolazione senz’acqua chiedendo di farne scorta! non sono le previsioni meteo: previsto temporale, uscire con l’ombrello”.

Sulla questione tuttavia non c’è chiarezza nemmeno fra Acea e Molise Acque. A Primonumero.it l’ingegner Carlo Tatti dell’Azienda speciale Molise Acque smentisce qualsiasi interruzione. “A noi non risulta nessuna interruzione. Non ho notizie sulla cittadinanza di Termoli se ha avuto disservizi”.