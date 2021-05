5 punti di vantaggio a 8 gare dalla fine: i Lupi ‘annusano’ la C. Tifosi tra scaramanzia ed entusiasmo

Marina di montenero

Siamo andati a vedere come funziona il depuratore di Arap Servizi in contrada Padula, a Montenero di Bisaccia. Qui le analisi dell'Arpa e le indagini del Noe finora non hanno evidenziato criticità nè sforamenti di limiti, ma per i residenti e i vacanzieri della Costa verde "c'è qualcosa che non va". Lamentano puzze acri la sera, e lo stesso sindaco Simona Contucci ha chiesto interventi per abbattere gli odori. Ma c'è l'ipotesi che la causa possa essere un'altra, come scarichi illegali di notte nei canali. I controlli stanno andando avanti