40 casi ogni 100mila abitanti: dato più basso d’Italia. Il Molise proiettato nella zona bianca

Il Molise a passi spediti verso la zona bianca. I dati dell’epidemia – riportati nel consueto report settimanale di Ministero della Salute e Iss – sono in ulteriore calo e, se confermati, porteranno la nostra regione presto verso la fuoriuscita dal colore giallo.

Nessuna regione è classificata a rischio alto per la terza settimana consecutiva e il Molise torna a rischio basso. Quattro tra regioni e province autonome hanno una classificazione di rischio moderato (di cui nessuna ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) mentre tutte le altre hanno una classificazione a rischio basso.

Ma è l’incidenza dei nuovi casi settimanali il dato che più balza agli occhi: è passato dai 191 della settimana scorsa agli attuali (che si riferiscono al periodo 7-13 maggio) 125. Significa che il Molise ha attualmente poco più di 40 casi ogni 100mila abitanti (la scorsa settimana era 56). Ed è il dato italiano migliore (insieme a quello della Sardegna). La tabella elaborata per noi da Luca Fusaro, analista, lo mostra inequivocabilmente.

In Italia il dato medio dell’incidenza è sceso da 127 (casi ogni 100mila abitanti) a 96 ed anche questo è un deciso miglioramento. Quanto all’Rt, l’indice di trasmissibilità sui casi sintomatici che probabilmente gli esperti stanno per ‘abbandonare’, in Italia è sceso dallo 0.89 del precedente report a 0.86. In Molise il dato è invece più alto, ma in calo da 1.25 a 1.08. Solo il Molise e l’Umbria, peraltro, hanno un Rt puntuale maggiore di uno, ma con il limite inferiore sotto l’uno.

In molti, Governatori delle Regioni compresi, stanno spingendo perché l’indicatore venga sostituito da un Rt ospedaliero, che tenga conto non tanto dei contagi (sintomatici) quanto delle ospedalizzazioni.

E il Molise anche in questo senso ha decisamente una situazione favorevole. Le terapie intensive, in base ai dati Agenas aggiornati a ieri, risultano occupate al 10% (la media nazionale è 21%), mentre i posti letto in area non critica risultano occupati addirittura al 9% (media nazionale al 22%). Uno scenario impensabile anche solo poche settimane fa.

“La pressione sui servizi ospedalieri – si legge nel report – è in diminuzione, sebbene rimanga ancora oltre la soglia critica in tre regioni; la stima dell’indice di trasmissibilità Rt medio, calcolato sui casi sintomatici, rimane stabile e al di sotto della soglia epidemica. Continua la diminuzione dell’incidenza resta ancora elevata sull’intero territorio nazionale, e consentirebbe una gestione basata sul contenimento ovvero sull’identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti”.

È ancora necessario, pertanto, “ridurre il numero di nuovi casi anche attraverso le misure di mitigazione volte a ridurre la possibilità di aggregazione interpersonale e proseguire la campagna vaccinale per raggiungere rapidamente elevate coperture nella popolazione”. Ma è impossibile non constatare come il quadro sia mutato.

E in particolare il Molise, insieme a Sardegna e Friuli Venezia Giulia (tutte con incidenza sotto i 50 casi ogni 100mila abitanti) sono le prime regioni candidate alla zona bianca.

Per il momento (ovvero da lunedì 17) quasi tutta Italia dovrebbe tornare (o restare) in zona gialla. Unica eccezione – arancione – la Valle D’Aosta, con l’incidenza maggiore d’Italia.

Ma lunedì dalla riunione della Cabina di Regia potrebbe concretizzarsi il cambiamento dei parametri finora utilizzati per l’assegnazione dei colori ai vari territori. E chissà che il Molise ‘bianco’ non possa essere ancora più vicino.