UN NUOVO DECESSO, SONO 510

Dopo tre giorni senza decessi il Molise fa registrare la sua vittima numero 510 dall’inizio dell’epidemia. Purtroppo un 78enne di Isernia ha perso la vita nel reparto di Malattie infettive del Cardarelli di Campobasso (decesso avvenuto lunedì 3 maggio). Reparto in cui si segnalano oggi sia un nuovo ingresso che una dimissione, entrambi pazienti di Campobasso.

Il numero delle persone ricoverate negli ospedali molisani dedicati all’emergenza covid resta quindi di 38 e in particolare 36 sono i pazienti al Cardarelli, suddivisi fra 29 in Infettive e 7 in Rianimazione. Altre 2 persone in Terapia intensiva sono assistite al Gemelli di Campobasso.

TASSO DI POSITIVITA’ AL 3,5%

In rialzo il tasso di positività che ieri era dell’1% e oggi è invece del 3,5% per effetto di 30 nuovi contagi rilevati su 849 tamponi refertati. Campobasso è l’unica località in doppia cifra con 11 nuovi casi, mentre Termoli ne fa registrare 4.

Per fortuna la cifra dei guariti è superiore a quella dei positivi, grazie 47 guarigioni accertate, 14 delle quali nel capoluogo, 8 a Bojano, 5 a Spinete. Gli attualmente positivi scendono a 563 mentre il totale dei guariti supera quota 12.300.

VACCINI, RITMO COSTANTE

Anche oggi il Molise va oltre quota 2.000 somministrazioni di preparato anti covid-19. La campagna vaccinale nella nostra regione supera le 127mila dosi somministrate e nello specifico la giornata odierna ha visto l’inoculazione di poco più di 2.200 dosi anche se il dato risulta essere parziale e verrà aggiornato. Positivo il fatto che se si guarda alla popolazione attualmente vaccinabile, vale a dire tutti coloro che hanno più di 16 anni, è stato superato il 30% delle persone immunizzate con almeno una dose.

In Italia oggi sono stati registrati in 9.116 nuovi casi di positività al Sars-Cov-2 su 315.506 tamponi processati per un tasso di positività del 2,9%. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state ben 305. Scendono di 67 unità i posti letto occupati nelle Terapie intensive.

ARRIVA LA CERTIFICAZIONE VERDE

A livello nazionale la novità delle ultime ore è l’annuncio da parte del Presidente del Consiglio Mario Draghi dell’arrivo del cosiddetto pass verde a partire dalla seconda metà di maggio in Italia, mentre il green pass europeo sarà disponibile a metà giugno.

La certificazione verde è un documento che attesta lo stato di completamento del ciclo vaccinale contro il Sars-Cov-2, la guarigione dall’infezione oppure il referto di un test molecolare o antigenico eseguito nelle 48 ore precedenti.