31 maggio – Continua la scia verso il Molise Covid free, solo 4 positivi

Nel giorno in cui il Molise debutta in zona bianca il bollettino sul contagio non delude le aspettative e conferma le speranze. Non si registrano decessi, nè ricoveri. Gli ospedalizzati restano 11, 9 in malattie infettive e 2 in terapia intensiva.

Ma il dato più significativo è quello dei positivi: 4 le nuove diagnosi, riferite 2 a Campobasso, 1 a Petrella Tifernina è l’ultima a Riccia. Su un totale di 246 tamponi refertati significa un tasso di positività dello 1,6%. Gli attuali positivi di tutto il Molise sono 123, dei quali 78 in provincia di Campobasso e 45 in quella di Isernia. Un numero che, come la macchina del tempo, fa tornare indietro di 9 mesi, ci riporta alla fine della scorsa estate e ben prima che la regione sprofondasse in una corsa inesorabile verso il baratro che fortunatamente non solo si è arrestata, ma ha invertito la rotta da diverse settimane.

Ieri, vigilia dell’ingresso in zona bianca, non ci sono stati nè ricoveri, nè decessi, e nemmeno nuovi casi di contagio: la domenica era stata segnata da un + 0 positivi.