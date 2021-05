29 maggio – Il Covid torna a fare vittime, due decessi in Intensiva. Firmata l’ordinanza, la Zona Bianca scatta da lunedì

Il Molise registra oggi 2 vittime, 0 ricoveri, 1 dimissione e 7 positivi su 493 tamponi (tasso dell’,1,4%), oltre a 13 guariti. Ieri non erano stati segnalati decessi né ricoveri ma 1 dimissione, 2 positivi su 550 test (0,3%) e 12 guariti.

IL BILANCIO DELLE VITTIME SALE A 520

Due vittime nelle ultime 24 ore. Un dato al quale il Molise non era più abituato e che riporta l’attenzione su quanto abbia fatto male il covid e continui a farlo. Una donna di 67 anni e un uomo di 72, entrambi di Campobasso, hanno perso la vita in Terapia Intensiva fra il tardo pomeriggio e la serata di ieri 28 maggio ma vengono segnalati soltanto oggi dal bollettino quotidiano dell’azienda sanitaria regionale del Molise.

Purtroppo salgono quindi a 520 le vittime del covid-19 nella nostra regione, secondo il calcolo portato avanti da primonumero.it che, differentemente da quanto fa l’Asrem, tiene conto anche di persone decedute fuori regione o a domicilio. Dopo che nella scorsa settimana non c’era stato alcun decesso e anzi erano trascorsi ben 10 giorni senza nuove vittime, questa settimana ne fa registrare ben tre e tutte in Terapia Intensiva. Lunedì scorso 24 maggio una donna di 70 anni non ce l’aveva fatta, adesso altre due persone ci lasciano a causa dell’infezione provocata dal virus Sars-Cov-2.

RICOVERATI 11 PAZIENTI CON COVID, SOLO 2 IN RIANIMAZIONE

Le persone ricoverate all’ospedale Cardarelli di Campobasso scendono a 11 anche per effetto della dimissione di una persona di Campobasso che ha lasciato il reparto di malattie infettive. Un reparto che oggi assiste 9 malati covid, mentre altri 2 sono in Rianimazione.

7 POSITIVI E 13 GUARITI

La giornata odierna fa registrare invece soltanto 7 persone positive al Sars-cov 2 in cinque diversi paesi su un totale di 493 tamponi processati, il che equivale a un tasso di positività del 1,4%. Quasi il doppio i guariti, che ammontano a 13: in questo modo gli attualmente positivi scendono a 142, mentre i pazienti guariti dall’inizio dell’epidemia sono 12.953.

VICINI A 190MILA SOMMINISTRAZIONI DI VACCINO

Sono poco più di 2mila le e somministrazioni di vaccino anti covid effettuate sul territorio regionale nelle ultime 24 ore. Il totale dall’inizio della campagna vaccinale sfiora adesso le 190mila inoculazioni e in quanto a percentuale rispetto alle 198.635 dosi consegnate Siamo al 95,4%.

SPERANZA FIRMA L’ORDINANZA PER LA ZONA BIANCA

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato nelle scorse ore l’ordinanza che in zona bianca tre regioni italiane: sono il Molise, il Friuli Venezia Giulia e la Sardegna. Si attende quindi la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ma ormai si può dare per certo che a partire da lunedì prossimo 31 maggio cessaranno altre restrizioni per la nostra regione. Pur rimanendo in vigore le norme sul distanziamento fisico e l’utilizzo obbligatorio della mascherina sia al chiuso che all’aperto, sparirà il coprifuoco, mentre potranno riaprire i ristoranti anche al chiuso. Inoltre avranno via libera anche diverse altre attività come già illustrato nelle scorse ore.

I DATI NAZIONALI

In Italia oggi sono stati rilevati 3.351 casi di positività con un tasso dell’1,3%. I decessi scendono sotto le tre cifre e si attestano a 83 (ieri 126).

È attivo il canale Telegram di Primonumero.it. Unisciti al nostro Canale per essere sempre aggiornato sulle news.