Ieri in Molise c’erano stati 0 decessi e 0 ricoveri (come oggi), 5 positivi e 11 guariti.

2 POSITIVI SU 550 TEST. I GUARITI SONO 12

Tasso di positività notevolmente basso quest’oggi: è dello 0.3% per effetto di 2 soli contagi (riferiti a cittadini di Campobasso e Sant’Angelo del Pesco). I guariti però sono 6 volte i nuovi positivi: sono 12 di cui 5 a Campobasso, 3 a Isernia e Riccia e 1 a Termoli. Gli attualmente positivi da 160 (ieri) oggi scendono a 150.

UNA DIMISSIONE E 0 RICOVERI: I DEGENTI COVID SONO 14

La buona notizia di oggi è che non c’è alcun nuovo ricovero bansì una dimissione dal reparto di Malattie Infettive del Cardarelli. Si tratta di un degente (ormai ex) di Sant’Angelo del Pesco. Pertanto nello stesso reparto, che ormai ha un tasso di occupazione davvero minimo, restano in 10. A questi però vanno aggiunti 4 pazienti ricoverati nel reparto, più critico, di Terapia Intensiva.

PFIZER DAI 12 ANNI, L’EMA DÀ IL VIA LIBERA. DAL 3 GIUGNO PRENOTAZIONI LIBERE PER TUTTI

L’Ema, l’Agenzia Europea per i Medicinali, ha poco fa autorizzato l’utilizzo del vaccino Pfizer dai 12 anni di età (dunque dai 12enni ai 15enni). Ora sarà dunque possibile estendere la campagna di vaccinazione anche ai più giovani. “È una novità importante, pensando anche alla riapertura delle scuole a settembre. Se continuiamo ad avere cautela, con il quadro epidemiologico che mostra segnali incoraggianti, possiamo guardare al futuro con più fiducia” le parole del Ministro alla Salute Speranza. Prossimo passaggio, per il nostro Paese, sarà l’autorizzazione rilasciata dall’Aifa, l’agenzia italiana del farmaco, che dovrebbe arrivare la prossima settimana.

Di oggi anche la novità (in arrivo la lettera di Figliuolo alle Regioni) che dal 3 giugno tutti, indistintamente dall’età, potranno prenotarsi per il vaccino. E dunque, dopo che oggi sono partite le prenotazioni in Molise per i quarantenni, vorrà dire che potranno dare la propria adesione anche trentenni e ventenni.

IL MOLISE E ALTRE 2 REGIONI DALLA PROSSIMA SETTIMANA IN ZONA BIANCA

Molise, Sardegna e Friuli Venezia Giulia: sono queste le prime regioni italiane che passeranno in fascia bianca a partire da lunedì (o martedì 1 giugno). Ripartono dunque tutte le attività economiche e viene abolito il coprifuoco.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia si sono registrati 3.738 casi per un tasso di positività – con circa 250mila tamponi – dell’1.5% (ieri era 1.7%). I morti sono stati 126 (ieri 171) mentre continuano ad essere in calo – così da giorni – sia i ricoveri ordinari che quelli in Terapia Intensiva.

