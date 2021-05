27 maggio – Tasso di positività all’1.6%, 5 casi. Incidenza minima: Molise va in zona bianca

CONTINUA LA DISCESA, OGGI SOLO 5 NUOVI CASI

Il tasso di positività si attesta sul 1,6 %, l’incidenza del contagio in Molise è tra le più basse d’Italia e l’ingresso in zona bianca diventa ufficiale. Il bollettino di oggi, 27 maggio, riferisce di 5 nuovi casi accertati di covid (tra cui uno a Campolieto in un centro di accoglienza). Non ci sono vittime, nè nuovi ricoveri. Il tasso di occupazione delle sub-intensive secondo Agenas, che si occupa di monitorare l’andamento delle ospedalizzazioni in Italia, nella nostra regione è al 7%, quello in terapia intensiva invece al 10%. I casi attualmente positivi sono 160 in tutto. Oggi i guariti sono 11.

CENTRO PER MIGRANTI DI CAMPOLIETO, UN CASO DI POSITIVITÀ

Era da molto tempo che in Molise non si registravano casi di infezione in comunità di accoglienza. Purtroppo è successo ancora, nel Centro che accoglie migranti a Campolieto.

Così il sindaco di Campolieto, Annamaria Palmiero: “Ho appena appreso la notizia della positività al Covid-19 di uno degli ospiti del Centro di Accoglienza Straordinaria Il Tratturo.

La Prefettura di Campobasso ha assicurato massimo impegno nella gestione della situazione ed ha attuato tutte le misure previste per il caso specifico”.

MOLISE IN ZONA BIANCA, INCIDENZA MINIMA

L’ufficialità è arrivata oggi pomeriggio, anche se non c’è alcuna sorpresa visto che il dato era già chiaro. Il Molise sarà una delle regioni che entrerà in zona bianca, secondo la bozza del prossimo monitoraggio che domani, come di consueto, sarà svelato nei dettagli. A quanto si apprende dal documento, l’indice di contagio è di 12,11 contagiati su 100mila abitanti con indice Rt a 0,78. La percentuale di occupazione delle terapie intensive è al 10% mentre quella in aree mediche è al 7%.

VACCINI AGLI UNDER 30: PRENOTAZIONE LIBERA PER TUTTI DAL 10 GIUGNO?

La circolare del generale dell’Esercito – Commissario straordinario all’Emergenza – Francesco Paolo Figliuolo sarebbe pronta e conterrebbe la disposizione che permetterà a tutti, senza limiti di età, di prenotare il proprio vaccino a partire dal 10 giugno. Dunque da quel momento in poi non ci saranno più limitazioni di età per quanto riguarda le vaccinazioni, che proprio a giugno dovrebbero imprimere l’accelerata finale. In Molise, dove le prenotazioni dei 40enni non sono ancora partite (si dovrebbe cominciare lunedì 31 maggio), gli under 30 sperano che presto arrivi anche il loro turno.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia si sono registrati 4.147 nuovi casi di contagio, per un tasso di positività dell’1.7% (ieri era 1.5%). I decessi sono stati 171 mentre continua a calare la pressione sulle strutture sanitarie: in 24 ore sono 72 in meno i ricoverati in Terapia Intensiva (ieri -45) e 411 in meno (ieri -439) i pazienti dei reparti ordinari Covid.

