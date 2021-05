Ieri in Molise c’era stato un decesso (una donna di 70 anni di Lucito). 0 invece i ricoveri, 0 le dimissioni, 1 solo contagio e 14 guarigioni.

IL CARDARELLI SI SVUOTA: OGGI -4 IN INFETTIVE

4 dimissioni che portano a 11 il totale di pazienti nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli. Ottime notizie oggi dal fronte ospedaliero da cui sono state dimesse 4 persone: 3 di Guardiaregia e 1 di Fornelli. Nelle stesse ore nessun nuovo paziente ha fatto ingresso nel reparto. Agli 11 pazienti in Infettive bisogna aggiungere 4 pazienti, in condizioni più critiche, ricoverati in Terapia Intensiva. Dunque nell’ospedale del capoluogo ci sono 15 pazienti col Covid-19. Il nosocomio si svuota sempre più. E oggi, a differenza di ieri, non c’è stata alcuna vittima. Prima di ieri invece per 10 giorni consecutivi nessuno in Molise aveva perso la vita per il Covid-19.

9 CONTAGI E 21 GUARITI, IL TASSO DI POSITIVITÀ AL 2%

Le nuove diagnosi di infezione sono oggi 9, di cui ben 4 a Palata, 2 a Termoli, 2 a Venafro e 1 a Carovilli. Molti di più i guariti, in particolare a Campobasso (3) e Casacalenda (3). Gli attualmente positivi scendono ancora: oggi sono 174.

ARRIVATE IERI 8.300 DOSI EXTRA, NECESSARIE PER I RICHIAMI

Ieri – precisa a Primonumero il Dg Asrem Oreste Florenzano – sono arrivate 6.500 dosi AstraZeneca e 1.800 Moderna. Uno stock necessario altrimenti il Molise avrebbe dovuto arrestare la sua campagna vaccinale che, da giorni, viaggia ad un ritmo inferiore del solito appunto per la scarsa disponibilità di dosi di vaccino. Il sito della Regione Molise per le vaccinazioni infatti riporta un totale di somministrazioni prossimo alle 180mila unità. Da ieri le inoculazioni sono state poco più di 2mila e 100.

POPOLAZIONE VACCINATA: GIMBE, MOLISE IN TESTA

È attivo il canale Telegram di Primonumero.it. Unisciti al nostro Canale per essere sempre aggiornato sulle news.