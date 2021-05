24 maggio – Donna di 70 anni muore in Intensiva. Positivi scendono sotto 200, virus resiste in 43 comuni

Ieri in Molise erano stati registrati 0 decessi, 0 ricoveri e 0 dimissioni, con 1 positivo su 164 tamponi (tasso dello 0,6%) e 6 guariti.

DOPO 10 GIORNI SENZA VITTIME UN DECESSO: E’ UNA DONNA DI 70 ANNI IN TERAPIA INTENSIVA

Ha perso la sua battaglia contro il coronavirus una donna di 70 anni residente a Lucito che questa mattina è deceduta nel reparto di terapie Intensive del Cardarelli. È la vittima numero 518 del virus in Molise, la prima dopo 10 giorni senza lutti.

UN SOLO POSITIVO, 14 GUARITI

I numeri del contagio in Molise sono in nettissimo miglioramento. Oggi un solo nuovo caso di positività accertato su 354 tamponi refertati. Non ci sono nuovi ricoveri, e anche questo è un trend che prosegue da diversi giorni e che ha riportato la cosiddetta pressione sull’ospedale Cardarelli a livelli quasi regolari. Sono 19 i pazienti covid ricoverati, 15 in malattie infettive e 4 in rianimazione.

Il numero degli attuali positivi in regione scende sotto i 200, e precisamente (con i 14 guariti di oggi) si ferma a 186. Numeri che non si vedevano dall’inizio dello scorso settembre, ben prima che la seconda ondata del virus stravolgesse la vita e la sanità nel nostro territorio.

IL VIRUS ‘RESISTE’ IN 43 COMUNI, PIÙ DEL DOPPIO SONO COVID-FREE

In 43 comuni molisani si riscontra almeno un caso di contagio mentre nei restanti 93 non c’è nessun cittadino positivo al Sars-Cov-2. Dunque in meno di un terzo dei centri il virus ‘resiste’. Il numero più alto a Campobasso (34), seguito da Isernia (25), Termoli e Riccia (16). Numeri distantissimi da quelli che si vedevano fino a poche settimane fa. La mappa è aggiornata dall’Asrem sui dati del 23 dicembre.

Tra i comuni tornati covid free c’è anche Trivento dove il sindaco Pasquale Corallo ha comunicato come dopo mesi di ansia e preoccupazione, è stato raggiunto un traguardo significativo perché il comune è libero dal contagio.

I DATI NAZIONALI

In Italia oggi i nuovi casi di coronavirus rilevati sono 2.490 (tasso di positività del 2,3%) mentre i decessi nelle ultime 24 ore sono stati 110.