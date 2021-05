23 maggio – 10 giorni senza morti Covid. 1 solo contagio, i positivi in regione sono 200

La settimana non poteva chiudersi in maniera migliore: 0 decessi, 0 ricoveri, 1 contagio e 6 guariti. Superata quota 175mila vaccinazioni

DA 10 GIORNI IL MOLISE NON HA VITTIME COVID. 20 RESTANO IN OSPEDALE

Da 10 giorni in Molise non ci sono vittime con il Covid-19. Da giorni anche nel Paese il numero delle vittime sta calando sensibilmente (oggi a 72, il dato più basso del 2021). In ospedale (al Cardarelli) la situazione resta stabile perchè nelle ultime 24 ore non si sono registrati nè nuovi ricoveri nè dimissioni. Restano 15 i ricoverati nel reparto di Malattie Infettive e 5 nella Terapia Intensiva.

1 SOLO CONTAGIO, 6 GUARITI E GLI ATTUALMENTE POSITIVI SCENDONO A 200

Una soglia simbolica, quella di 200 attualmente positivi raggiunti oggi 23 maggio in Molise. Effetto di un unico nuovo caso di infezione (a Carovilli) e di contro 6 guarigioni. Il numero dei tamponi, come tutte le domeniche, è stato basso. 164 i test molecolari processati ma quell’unico caso di positività significa solo lo 0.6%: è il tasso più basso di tutta la settimana.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia si sono registrati 3.995 nuovi casi di infezione da Sars-Cov-2, per un tasso di positività (rapportato ai test eseguiti) del 2.2%. Il numero delle vittime scende sotto quota 100 (oggi è 72) e si tratta del dato più basso del 2021. Gli attualmente positivi scendono a 281.092 e prosegue il calo delle degenze ospedaliere. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -327 (ieri -437), mentre quelli in terapia intensiva sono -20 (ieri -39), portando il totale dei malati più gravi a 1.410.

Le dosi di vaccino anti-Covid somministrate sono oltre 30 milioni e mezzo e risultano aver completato il ciclo vaccinale più di 10 milioni di italiani (più del 17% della popolazione).

IL TASSO DI POSITIVITÀ NELLE VARIE REGIONI

Nella tabella che segue, realizzata per noi dall’analista Luca Fusaro, il tasso di positività medio delle regioni italiane nel periodo 16-22 maggio. Quello molisano è sotto la media italiana, e si attesta al di sotto dell’1.5%. Davvero basso.