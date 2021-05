21 maggio – Settimana da incorniciare, anche oggi 0 decessi e ricoveri. Un molisano su 5 ha completato ciclo vaccinale

NIENTE DECESSI PER L’OTTAVO GIORNO CONSECUTIVO – TASSO POSITIVITA’ ALLO 0,8%

Cala anche in Molise, è in Molise più che altrove, il tasso di positività. Nella nostra regione si attesta sul 0,8% a fronte dell’1,9% della media nazionale. Ma la buona notizia è un’altra: per l’ottavo giorno consecutivo non si registrano decessi legati al virus. La settimana in corso si conclude nel migliore dei modi, confermando una decisa tendenza alla fuoriuscita dalla emergenza ospedaliera. Nessun nuovo ricovero per covid-19 e anzi, grazie a un dimesso (una persona di Termoli) il numero degli ospedalizzati al Cardarelli scende a 20. Di questi 5 si trovano ancora nel reparto di terapia intensiva a combattere contro il coronavirus.

I casi attualmente positivi in Molise sono 228, numeri che non si vedevano dallo scorso mese di settembre, prima che la seconda e terribile ondata causasse un picco di malati e decessi. Un ruolo essenziale lo stanno avendo le vaccinazioni, che continuano a viaggiare a ritmi spediti. E parallelamente cresce il numero dei guariti. Oggi sono 12, tre dei quali a Termoli e gli altri distribuiti in diversi comuni molisani.

VACCINI, IL 40% DEI MOLISANI HA AVUTO LA 1° DOSE

Un molisano ogni 2,5 abitanti ha ricevuto la prima dose di vaccino. La regione taglia il traguardo del 40% di prime dosi somministrate. Quasi un molisano su 5 ha di fatto completato il ciclo vaccinale e può ottenere il Green Pass. Rispetto al numero degli abitanti le seconde dosi somministrate sono il 18%. Anche oggi, 21 maggio, il numero dei vaccini fatti supera la soglia dei 2500.

Figliolo richiama le Regioni: “Non correte in ordine sparso”

“Finora è stato fatto un ottimo lavoro tutti insieme, è necessario continuare a lavorare in sinergia perché al traguardo si arriva solo tutti uniti”. Il commissario straordinario per l’emergenza covid Francesco Paolo Figliuolo in una lettera inviata al Presidente della Conferenza delle regioni Massimiliano Fedriga chiede di non perdere di vista la priorità della vaccinazione ai soggetti fragili, agli over 60 e ai cittadini che presentano comorbilità.

Il riferimento è ad annunci di azioni non coordinate in via preventiva con la struttura commissariale, e non inserite in un piano coerente a livello nazionale. Secondo figliolo “Questi annunci potrebbero avere un effetto destabilizzante e confondere l’opinione pubblica”. Il Generale riconosce il comportamento virtuoso delle regioni che ha permesso di raggiungere l’obiettivo di proteggere le classi più vulnerabili e ribadisce che l’attenzione deve essere posta a tutela dei soggetti fragili, delle persone sopra i 60 anni e dei cittadini che presentano patologie e fattori di rischio.