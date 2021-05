2 maggio – Nessun decesso ma +2 in Intensiva, 23 i contagi. Immunizzato il 15% dei molisani

Ieri in Molise non c’era stata alcuna vittima e un solo nuovo ricovero (unitamente però ad un trasferimento in Rianimazione). I contagi erano stati 28 (tasso di positività al 6.2%) e i guariti 57.

ZERO VITTIME E NESSUN NUOVO RICOVERO, MA 2 MALATI COVID TRASFERITI IN RIANIMAZIONE

Partiamo da una prima buona notizia: è il secondo giorno consecutivo in cui il Covid 19 non provoca vittime nella nostra regione. La seconda buona notizia arriva sul fronte delle ospedalizzazioni: oggi, stando al bollettino diramato dall’Asrem, non si registrano nuove ospedalizzazioni.

Purtroppo desta qualche preoccupazione la condizione di due pazienti covid (uno di Campobasso, l’altro di Castelmauro) che sono stati trasferiti nel reparto di Terapia Intensiva del Cardarelli a causa di un peggioramento del loro quadro clinico. Entrambi si trovavano già in ospedale, ma fino ad oggi erano ricoverati nel reparto di Malattie Infettive.

Invece ha lasciato il nosocomio del capoluogo una persona di Ripalimosani.

La situazione negli ospedali della nostra regione è da guardare con cauto ottimismo: sono complessivamente 40 i malati covid ospedalizzati ad oggi, 2 maggio. Sette nella Rianimazione dell’ospedale Cardarelli, 38 in Malattie Infettive. Poi sono curati al Gemelli Molise altri due pazienti, entrambi in Rianimazione. Restano covid free il San Timoteo di Termoli e il Neuromed.

28 CONTAGI E 33 GUARITI, I NUMERI PIù ALTI SEMPRE A CAMPOBASSO

28 nuove diagnosi di positività al Sars-Cov-2 nelle ultime 24 ore su un totale di 357 tamponi molecolari, un numero decisamente più basso ma che risente dell’effetto festivo-weekend. Il capoluogo conta ancora altri 9 contagi (così come ieri) e a seguire ci sono i 3 casi di Belmonte del Sannio. Numeri inferiori negli altri centri.

Anche sul fronte delle guarigioni spicca il capoluogo di regione (+13) seguito da Bojano (+3). Gli attualmente positivi in Molise risultano essere scesi dunque a 608.

IL 15% DEI MOLISANI HA RICEVUTO 1° E 2° DOSE

Rappresentano il 15% i molisani che hanno completato il ciclo vaccinale. Quasi il 26% invece ha ricevuto la sola prima dose. Il dato, aggiornato alle 19 di oggi, parla di un totale di oltre 122.100 vaccinazioni, ovvero circa 1.500 da ieri.

I DATI NAZIONALI

Sono 9.148 i casi accertati nelle ultime 24 ore in Italia dal Ministero della Salute a fronte di 156.872 test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati, con un tasso di positività al 5.8%. Ieri c’erano stati 12.965 casi a fronte di 378.202 test (tasso di positività al 3.4%). Le vittime oggi sono state 144, ieri erano state 226.

Per quanto riguarda i ricoveri per Covid, quelli in terapia intensiva oggi segnano un +2 (ieri -61) mentre quelli nei reparti ordinari registrano un calo di 36 unità (ieri -559).

