17 maggio – 3 contagi, confermati i numeri da zona bianca. Coprifuoco alle 23

0 DECESSI E 0 RICOVERI ANCHE OGGI, IL COVID ALLENTA LA PRESA

Prosegue la striscia positiva di dati incoraggianti. Anche oggi 17 maggio non si registra alcun decesso per Covid-19 nè nuove ospedalizzazioni. Anzi, al Cardarelli è stato dimesso un paziente di Termoli, ricoverato in Malattie Infettive. Pertanto nell’ospedale del capoluogo rimangono ricoverate 22 persone: 18 nel reparto ordinario e 4 in condizioni più critiche sono in Terapia Intensiva.

SCEMA IL CONTAGIO, SOTTO L’1% I TAMPONI POSITIVI

Sono solo 3 le nuove diagnosi di positività al Sars-Cov-2 rilevate in Molise nelle ultime 24 ore: si tratta di due persone di Campobasso e di una di Riccia. Quattro volte il numero dei nuovi positivi quello dei guariti, 12. Tra questi 4 sono del capoluogo e 3 di Petrella Tifernina. Il tasso di positività anche oggi è molto basso: i tamponi sono stati 398 e ciò significa che solo lo 0.75% ha dato esito positivo. Gli attualmente positivi calano a 287.

COVID-FREE 85 COMUNI, LA MAPPA

La mappa dei contagi comune per comune si riferisce ai dati di ieri, 16 maggio. Ma la sostanza non cambia: sono 51 i comuni in cui si registra almeno un caso di contagio (guida la ‘classifica’ Campobasso) mentre ben 85 sono Covid-free.

VACCINI, DA DOMANI VIA ALLE PRENOTAZIONI PER 50-54ENNI

VACCINI, IL REPORT DI OGGI: 1135 SOMMINISTRAZIONI DI JANSSEN, PRIMA VOLTA PER IL MONODOSE AL PALAUNIMO E PALAIRINO

COPRIFUOCO ALLE 23 DA SUBITO, 1° GIUGNO ABOLITO PER REGIONI BIANCHE

Il Molise candidato al passaggio di colore insieme con Sardegna e Friuli. Intanto la cabina di regia decide un allentamento della misura già a partire da domani in tutta Italia

La principale novità – o meglio, quella più attesa da categorie di lavoratori e italiani – riguarda il coprifuoco: a partire da domani 18 maggio – secondo le indiscrezioni che hanno pubblicato i maggiori e più credibili quotidiani nazionali e le agenzie di stampa – sarà allungato alle ore 23. Un’ora di “libertà” in più dunque per tutti, con possibilità – se i numeri attuali saranno confermati nelle prossime settimane – di spostare la lancette dell’orologio ancora più avanti fino ad arrivare alla completa abolizione del divieto.

La cabina di regia che si è riunita nel pomeriggio di oggi ha recepito le indicazioni arrivate da più parti e supportate da numeri di nuove infezioni e ospedalizzazioni per covid confortanti. Il Governo guidato da Mario Draghi ha deciso di dare un’accelerata con il nuovo decreto in fase di perfezionamento che consentirà, visti i dati in costante miglioramento, di allentamenti delle misure.

Domani 18 maggio il coprifuoco slitta alle 23, mentre – si è però ancora in attesa che queste informazioni divengano ufficiali e messe nero su bianco – a partire dal 7 giugno sarà spostato a mezzanotte. Il coprifuoco dovrebbe essere abolito del tutto invece il 21 giugno. Ma c’è una deroga, che riguarda la possibilità di eliminarlo direttamente già il 1° giugno nelle regioni cosiddette “bianche”, dove l’incidenza è sotto i 50 casi ogni 100mila abitanti. Tra queste c’è il Molise, insieme con Friuli Venezia Giulia e Sardegna saranno in zona bianca. Dunque non appena il Molise passerà in fascia bianca, cioè il prossimo 1° giugno, le misure generali anti-covid registreranno un drastico allentamento con l’abolizione del coprifuoco, mentre ovviamente si dovranno rispettare le tre regole auree dell’obbligo della mascherina, di distanziamento sociale e di sanificazione delle mani.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia si sono registrati 3.455 positivi, il 2.9% dei test eseguiti. I morti, dopo che ieri erano scesi sotto le 100 unità e non succedeva da mesi, oggi sono risaliti a 140. Diminuiscono ulteriormente le ospedalizzazioni: oggi rispetto a ieri ci sono 469 persone in meno nei reparti ordinari e 51 in meno nelle Terapie Intensive.