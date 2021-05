Mister Cohen o señor Haligua? La doppia identità, gli interessi e i segreti dell’uomo di South Beach

Avere una pagina Wikipedia dedicata non è da tutti. George H. Cohen, l’imprenditore che sta dietro al mega progetto South Beach, alla marina di Montenero di Bisaccia, ce l’ha. Chi ha avuto la curiosità di digitare su Google il nome si è imbattuto in vari personaggi storici e in un’unica pagina in italiano, quella dedicata a George H. Cohen, appunto, l’uomo che vorrebbe trasformare la paludosa contrada Marinelle fra Petacciato marina e la Costa Verde nella lussuosa South Beach, complesso residenziale da 11mila alloggi prevalentemente in grattacielo capace di fare il verso alla più nota città della Florida.

Da quella pagina Wikipedia emerge il profilo di un personaggio dall’alto spessore umano, oltre che dalla notevole ricchezza. Uno che si è “fatto da solo”, come si dice in questi casi. Ma anche un filantropo, cioè una persona che – da definizione – sostiene attività benefiche mosso da elevati principi umanitari o religiosi.

Nato in Spagna nel 1955 ma cresciuto in Francia, di incontestabili origini ebree, Cohen avrebbe fatto fortuna nel commercio di cosmetici, nel campo dell’abbigliamento e nel settore immobiliare. Poi il successo, capace di catapultarlo nel giro di pochi anni a un patrimonio personale di 2,1 miliardi di dollari (la stima che la pagina riferisce è del 2016), ma anche attività di filantropia e di impegno in politica a sostegno di presidenti francesi come Jacques Chirac e Nicolas Sarkozy. Tutte informazioni che fungono da garanzia delle capacità economiche e della figura pubblica dell’uomo d’affari canadese, e che restituiscono l’idea di una persona con una precisa visione del mondo e del futuro, capace di immaginare “il sogno” e in grado, forte di denaro, rete di relazioni e banche d’affari, di poterlo realizzare.

Ma, come si sa, Wikipedia non è il Vangelo. E non basta crearsi una pagina a immagine e somiglianza della immagine cui si aspira per trasformare il riflesso nello specchio in inconfutabile realtà. “Accidenti, chi è questo mister Cohen che giura di trovare oltre 3,5 miliardi di euro per un investimento fuori misura nel Molise abbandonato?” devono aver pensato amministratori e semplici cittadini che si sono messi a spulciare il web. Il Comune di Montenero di Bisaccia, da pochi mesi amministrato da Simona Contucci, ha messo in campo addirittura una serie di verifiche approfondite nel tentativo di capire con maggiore precisione la caratura di chi promette di cambiare il volto a un pezzo di Molise, al punto da aver opzionato, a quanto pare, gran parte di quei 160 ettari di proprietà dei fratelli Sarni (quelli delle stazioni di servizio in autostrada e del GrandApulia di Foggia, dove c’è la multisala più grande del Centro-Sud d’Italia) fortemente vincolati e dal passato burrascoso.

Probabile che gli stessi controlli a caccia di garanzie fornite dal web li possa aver svolti anche la Regione Molise, nei cui uffici è stata redatta una relazione che sostiene la bontà dell’annunciato investimento miliardario. È assolutamente normale al giorno d’oggi fare delle ricerche di questo tipo su quella che viene definita la reputazione telematica di qualcuno. Internet è infatti un prezioso archivio capace di custodire informazioni rilevanti.

Verifiche che parallelamente anche Primonumero.it ha realizzato con il contributo di un esperto informatico. La prima scoperta fatta da Diego Crema è che la pagina Wikipedia dedicata a George H. Cohen è stata pubblicata nell’ottobre 2020 e realizzata da un indirizzo Ip (cioè il dispositivo collegato a Internet) che si trova in Basso Molise.

Qualcuno potrebbe obiettare che si tratta della mera traduzione di un’altra pagina Wikipedia in inglese o magari in francese. In effetti, a leggere quelle poche righe scritte, il dubbio viene eccome. Per questo motivo, considerando che si sta parlando di un uomo d’affari canadese, vissuto in Francia e residente in Messico, con interessi economici e sociali in mezzo mondo, ci si aspetta di trovare altrettante informazioni, se non ancora più approfondite, nella lingua madre del mondo digitale. E invece nulla. L’unica pagina Wikipedia dedicata a George H. Cohen è quella in italiano, scritta da qualcuno non lontano da dove South Beach dovrebbe vedere la luce.

Ma le scoperte non si fermano a questo. Si dice sovente che il diavolo si nasconde nei dettagli, e il dettaglio decisivo in questo caso è quella H. tra nome e cognome che farebbe pensare al secondo nome ma che rivela la sua reale identità. Mister George Cohen è infatti meglio noto alle cronache come il señor Georges Haligua Cohen, o più semplicemente Georges Haligua.

Cercando con questo nome infatti il web restituisce una valanga di informazioni che tracciano un profilo più completo sull’imprenditore del Quebec. Per dirne una, la pagina Wikipedia a lui dedicata si chiude con questa frase: “Nel 2016, a seguito di accuse politiche strumentali di marketing ingannevole, Cohen ha vinto in tribunale ed è stato totalmente prosciolto”. Le cronache reperibili su Internet raccontano invece una storia diversa.

Sulla pagina Facebook ufficiale del Centro Anti frode del Canada, ente governativo, si può ritrovare l’immagine dell’imprenditore interessato a comprare i terreni monteneresi dai fratelli Sarni con una ricostruzione alternativa della vicenda giudiziaria, risalente al settembre 2011. “Quattro società a Montreal e cinque persone hanno subito accuse penali da parte del Competition Bureau of Canada per il loro presunto coinvolgimento in un diffuso programma di telemarketing. Georges Haligua, un uomo d’affari dell’area di Montreal, è ritenuto l’uomo a capo di una complessa operazione di telemarketing”.

In quell’occasione Haligua Cohen e alcuni soci finirono in arresto. La vicenda si è trascinata per anni. In ambito penale, l’imprenditore canadese risulta prosciolto, è vero, ma la storia non si è chiusa nel 2016 con un nulla di fatto come lascia intendere la pagina Wikipedia di matrice bassomolisana.

Ecco come la racconta il Competition Bureau Canada (Agenzia Federale che più o meno equivale al nostro Antitrust): “Il 6 febbraio 2017, Mega Byte Information è stata condannata dalla Corte del Québec dopo essersi dichiarata colpevole di aver gestito uno schema di telemarketing ingannevole che vendeva abbonamenti a clienti di elenchi online utilizzando tecniche fuorvianti che prendevano di mira migliaia di aziende in Canada, Stati Uniti ed Europa. Come parte della dichiarazione di colpevolezza, la società pagherà una multa di 450mila dollari. Inoltre il presidente della società, Georges Haligua, ha il divieto di svolgere attività di telemarketing per 10 anni. Mega Byte Information faceva parte di un gruppo più ampio di società sotto la supervisione del Signor Haligua”.

Ma le accuse di telemarketing ingannevole risalgono a diversi anni prima, stando a quanto scrisse la testata canadese Montreal Gazette nell’ottobre 2007 in seguito a una retata che vide l’arresto di circa 140 persone da parte della Polizia Federale canadese.

“Secondo fonti delle forze dell’ordine, una delle persone arrestate martedì mattina era Georges Haligua, proprietario di EFGH Holdings” si legge ancora oggi sulle pagine on line del giornale.

Segue una ricostruzione di altre opache vicende giudiziarie che videro protagonista Haligua negli anni precedenti. “Nel 2002, Haligua e una delle sue società, IT Data Direct, sono state citate in giudizio presso la Corte Superiore del Quebec da un’altra società di Montreal. Haligua ha anche fatto notizia nel 2003 – prosegue Montreal Gazette – dopo che lui e altri due uomini sono sopravvissuti a dei colpi di pistola sparati contro le gambe all’interno degli uffici di una società di sua proprietà in Décarie Boulevard. Tre attentatori lasciarono con calma l’edificio dopo l’attacco e non sono mai stati arrestati. Nel 2004, Haligua disse a un giornale britannico che indagava sulle denunce di telemarketing di ritenere che gli uomini armati stessero cercando di rubare la sua collezione d’arte, che include opere di Dalì e Picasso”.

Dello stesso episodio scrive anche il giornale britannico The Guardian datandolo però a gennaio 2004 ma riferendo allo stesso modo del ferimento di Haligua e altre due persone raggiunti ripetutamente da colpi di pistola alle gambe.

Sempre in Rete è possibile ricostruire anche quali siano i contatti che hanno portato Haligua Cohen in Molise. Un articolo dedicato alla Fondazione Cohen è reperibile su Telemafalda.tv, sorta di blog di paese che trasmette i consigli comunali di Mafalda in streaming e talvolta pubblica articoli. Quello sulla Fondazione Cohen, che spazia dagli interessi filantropici alla missione stessa che la guida, non sembra avere un’attinenza col territorio. La spiegazione è più semplice: il blog è gestito da uno dei più fidati amici e collaboratori di Cohen in Molise, vale a dire il geometra di Mafalda Antonio Molino, il quale assicura che l’imprenditore canadese abbia tutte le garanzie del caso per la realizzazione del mega progetto alla marina di Montenero di Bisaccia.

Antonio Molino, professionista senza ombre che in Cohen ha trovato un amico e un prezioso consigliere, ha costituito a Mafalda la Steel Investment Srl, un’impresa dedicata all’acquisto e alla gestione di alberghi, complessi turistici, strutture ricettive, all’organizzazione di servizi e pacchetti turistici e molto altro. Una società attualmente inattiva, con 10mila euro di capitale sociale e una sede situata in uno stabile – non certo di rappresentanza – del centro storico di Mafalda.

Due i soci: Antonio Molino per l’appunto e una donna canadese di nome Anna Oliva. Che c’entra la signora Anna Oliva con la Steel Investment di Mafalda e con l’amicizia tra Molino e Cohen? La spiegazione è nella parentela: Anna Oliva è la moglie di George Haligua Cohen, vista a Montenero di Bisaccia in occasione degli unici incontri ufficiali del marito in Municipio, prima dell’arrivo della pandemia.

A portarli in questo tratto dell’Adriatico sarebbe stato un italo-canadese di San Salvo, tramite il quale Cohen avrebbe intessuto rapporti di amicizia e affari con alcuni professionisti locali fra Abruzzo e Molise, fra i quali l’ex sindaco di Montenero di Bisaccia Nicola Travaglini, avvocato e commissario liquidatore dello Iacp di Campobasso.

Chi conosce personalmente Cohen e sta seguendo per lui l’evolversi del progetto South Beach ne rimarca le doti umane, il grande fascino e la capacità di immaginare un futuro e uno sviluppo diverso per il Molise.

E il potere di immaginare un futuro per il territorio molisano, sostituendo distese incolte a ridosso della Statale 16 con grattacieli di 25 piani e acquitrini abbandonati con catene di ristoranti e camerieri in livrea Mister Cohen ce l’ha davvero. Ecco quanto scrive lui stesso, in una lettera ufficiale inviata al Comune di Montenero di Bisaccia qualche settimana fa, datata 22 aprile: “Un progetto che siamo pienamente impegnati a intraprendere è lo sviluppo immobiliare di South Beach a Montenero di Bisaccia nella bellissima regione del Molise. Siamo stati introdotti per la prima volta a questa opportunità da un piccolo gruppo di persone altruiste, il cui unico scopo è creare opportunità di lavoro e affari in una regione devastata dove la maggior parte dei giovani e adulti hanno bisogno di partire per trovare lavoro a centinaia e più spesso migliaia di chilometri dal luogo di nascita, lontani dai genitori e gli amici”.

Nella stessa lettera l’imprenditore attacca coloro che in queste settimane hanno dichiarato la propria contrarietà al progetto. “Nella loro fretta di diffamare il progetto per meschini motivi personali – scrive senza fare nomi – non hanno notato che per procedere il progetto richiede un investimento iniziale di soli 50 milioni di euro e il suo obiettivo è di avere un grande successo per l’intera regione. La componente chiave e il futuro successo di South Beach è che le unità condominiali residenziali saranno offerte in vendita dalle prime 5 organizzazioni cinesi di marketing, il quale agli ultimi 20 anni hanno venduto con grande successo beni immobiliari residenziali in tutte le parti del mondo a persone di nazionalità cinese. 11.000 appartamenti in vendita suonano come una grande impresa ma per mettere in prospettiva proprio nel sud della Cina ci sono oltre 80 milioni di persone milionarie e siamo convinti che il fascino il progetto unito alla bellezza alla regione Molise farà di South Beach un modello per altre parti d’Italia”.

George Cohen scrive in qualità di Ceo di una società denominata Sanctuary Global Group Corporation, con sede nel Sud Dakota. Una lettera che, così come lo stesso progetto già presentato e in parte analizzato dal Tavolo tecnico in Regione, non scioglie i dubbi. Quali sono le società di marketing turistico interessate al progetto? Perché 80 milioni di cinesi milionari dovrebbero essere interessati a trasferirsi o fare vacanze in Molise? E soprattutto come mai non viene confermato il sostegno finanziario della Beijing Urban Construction Group?” E ancora: cos’è la Sanctuary Global Group Corporation?

Almeno su questo una risposta l’abbiamo trovata: La Sanctuary Global Group Corporation è una compagnia con sede a Rapid City, precisamente in Joseph Street, allo stesso indirizzo di una piccola banca rurale e alcuni studi professionali. Difficile anche risalire all’indirizzo della società che non è presente nella cartellonistica esterna del palazzo che la ospita. Tuttavia fra i professionisti che hanno lì il proprio studio figura un avvocato penalista di nome Paul J. Andrews che risulta essere socio in affari di Anna Oliva, moglie di George Cohen. La società fondata nel 2017 è proprio la Sanctuary Global Group Corporation.

Cosa fa questa attività nata nella terra che una volta era dei nativi americani Dakota? “Progetti di investimento immobiliare e tecnologico con un asset in media a nove cifre” si legge nella lettera fatta pervenire al Comune molisano. Una missiva che si chiude così, testualmente: “Intendiamo combattere il pregiudizio ignorante di alcuni politici senza scrupoli ma non la volontà del popolo. Se la maggioranza della popolazione in Montenero di Bisaccia o se la Giunta regionale del Molise non vorrà South Beach, ascolterò le loro voci e annullerò immediatamente il progetto”.

Un chiaro avvertimento in toni piuttosto aspri da parte dell’uomo nato in Spagna, cresciuto in Francia, residente nello Yucatan in Messico e passato attraverso vari guai giudiziari in Canada. Un personaggio a capo di una Fondazione che guarda allo sviluppo dell’Africa e che ha ruoli in varie società, non solo quella nel Sud Dakota (Stati Uniti), e in alcune banche con sede nei paradisi fiscali delle Antille. Un imprenditore determinato a investire in Molise, piccola fetta d’Italia, e che vanta un non meglio precisato sostegno economico da parte della Cina. Un giro del mondo fatto di interessi, affari, ramificazioni, conoscenze (reali o millantate?) che evocano quel complesso sistema di scatole cinesi di cui traboccano gli armadi dell’alta finanza. Peccato che stavolta i cinesi non ci sono.