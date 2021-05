13 maggio – Una vittima e un trasferimento in Intensiva. Vaccini, prima dose per un molisano su tre

È di una vittima, un ricovero, due dimissioni e un trasferimento in Terapia Intensiva il bilancio odierno del bollettino Asrem sull’emergenza Covid. Rilevati 15 contagi su 604 test (tasso al 2,5%) e 31 guariti.

Ieri in Molise c’erano stati 0 decessi, 0 ricoveri e 3 dimissioni con 12 contagi su 403 tamponi processati (tasso di positività al 3%). I guariti erano stati 37.

NON CE L’HA FATTA UN 71ENNE DI CAPRIATI

Un uomo di 71 anni di Capriati a Volturno ha perso la vita nelle scorse ore a causa delle complicazioni dovute all’infezione da covid-19. L’uomo era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cardarelli di Campobasso e purtroppo diventa la vittima numero 517 in Molise dall’inizio dell’epidemia, secondo il conto tenuto da primonumero.it.

22 PERSONE IN OSPEDALE COL COVID

Il bollettino quotidiano dell’Asrem riferisce di un solo nuovo ricovero, una persona di Riccia assistita in Malattie infettive al Cardarelli, e un trasferimento (paziente del capoluogo) dal reparto di Infettive alla terapia Intensiva dell’ospedale campobassano. In compenso una persona di Venafro e una di Cercemaggiore sono tornate a casa. Restano quindi 22 i malati covid in ospedale, 4 dei quali in Rianimazione.

NUMERO DI GUARITI DOPPIO DEI POSITIVI

Sono 15 le persone risultate positive al tampone, suddivise in 8 diversi paesi (3 casi a Campobasso e Fornelli). La cifra dei guariti è invece il doppio di quella dei nuovi positivi, grazie a 31 negativizzazioni accertate, 9 a Campobasso e 7 a Bojano. Gli attualmente positivi scendono quindi a 344 mentre i guariti salgono a 12.662.

VACCINI, PRIMA DOSE PER UN MOLISANO SU TRE

Due elementi molto importanti emergono dalla campagna vaccinale molisana quest’oggi. Innanzitutto la nostra regione ha superato le 150.000 somministrazioni delle preparato anti covid e anzi è andata anche oltre le 152.000 inoculazioni, di cui circa 2.800 oggi (dato in aggiornamento). Ma ancora più rilevante è che oltre un molisano su tre ha già ricevuto almeno una dose del farmaco, tanto che la percentuale è ormai superiore al 34% dai dati ufficiali ma considerando che il dato è calcolato su una popolazione di 302.000 molisani (in realtà 296.000 circa) è anche superiore. Per quanto riguarda l’immunizzazione completa, data dalla seconda dose, la percentuale si attesta al 16,4% della popolazione.