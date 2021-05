NESSUN DECESSO, 0 RICOVERI E 3 DIMISSIONI. AL CARDARELLI SOLO 24 PAZIENTI COVID

La prima buona notizia è che oggi 12 maggio in Molise non si registra alcuna vittima (ieri ce n’erano state 2). E oggi non c’è stato neppure un ricovero, bensì 3 dimissioni (pazienti di Campobasso, Campomarino e Cercemaggiore). Dunque al Cardarelli, l’unico ospedale molisano che attualmente ospita pazienti con Covid-19, restano ricoverati in 24. 20 nel reparto di Malattie Infettive e 4 in quello più critico della Rianimazione. Sono numeri che ci riportano indietro di mesi e mesi.

GLI ATTUALI POSITIVI SONO 361: NON ACCADEVA DA METÀ OTTOBRE

Sono residenti 8 a Campobasso, 2 a Montenero e 2 a Termoli i 12 positivi di oggi, su 403 test. Il tasso di positività è al 3%, ma – ed è questa è l’ulteriore conferma del trend sul quale stava viaggiando il Molise – il numero dei guariti è il triplo delle infezioni. Sono 37, sette dei quali di Campobasso e sei di Isernia. Complessivamente gli attuali positivi in Molise sono scesi a 361. Un numero chiave per ricostruire, a ritroso, la curva del contagio. A metà ottobre 2020 infatti gli attuali positivi della nostra regione erano di poco inferiori a questa cifra. Da quel momento in poi l’aumento di nuovi casi, sommati di giorno in giorno, è andato aumentando sempre di più in maniera esponenziale. Ora il calo, evidente, ci riporta indietro a 6 mesi fa.

VACCINI, OLTRE 2800 SOMMINISTRAZIONI MA LE DOSI SONO QUASI FINITE

Nelle ultime 24 ore, dopo i due giorni da record con oltre 3mila somministrazioni, i vaccini inoculati ai molisani sono stati circa 2860 ma c’è da segnalare che la nostra regione è al 98.5% come percentuale di vaccini fatti/ricevuti. Dunque urgono nuove dosi per continuare, al ritmo con cui si sta procedendo negli ultimi giorni, la campagna vaccinale che ha riguardato già oltre 1/3 dei cittadini (per quanto riguarda la sola prima dose) e più del 16% di molisani per quanto riguarda prima e seconda dose.

MOLISE E ALTRE DUE REGIONI CON NUMERI DA ZONA BIANCA

Sono solo tre le regioni italiane che possono ambire allo stato attuale alla zona bianca: sono il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna e il Molise. Questo perchè questi territori hanno meno di 50 casi ogni 100mila abitanti (riferiti al periodo 5-11 maggio), parametro che permetterebbe l’ulteriore allentamento delle misure. Il monitoraggio di venerdì ci dirà di più. Anche perchè il passaggio non sarebbe immediato: servirebbero 3 monitoraggi settimanali consecutivi con dati di questo tipo per abbandonare il colore giallo.

I DATI NAZIONALI

Continuano a migliorare i dati italiani: oggi si sono registrati 7.852 casi pari a un tasso di positività (rapportato dunque al numero di test) del 2.6% circa. Purtroppo le vittime non sono scese, 262 nelle ultime 24 ore. Va meglio invece negli ospedali: oggi si registrano 64 pazienti in meno nelle Terapie intensive e 657 degenti in meno nei reparti ordinari Covid.