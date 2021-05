10 maggio – Solo 5 positivi, il tasso scende all’1,3%. Casi in 60 comuni del Molise

ZERO VITTIME, UN RICOVERO E 2 DIMISSIONI. SCENDE PRESSIONE SU CARDARELLI

Non ci sono vittime legate al covid in Molise nelle ultime 24 ore, come riporta il consueto bollettino fornito dalla Asrem. C’è un ricovero in più, che porta a 26 il numero di pazienti trattati nel reparto di malattie infettive del Cardarelli, l’unico dell’intera regione dove siano ancora presenti casi di infezione che necessitano delle cure ospedaliere.

Due le dimissioni, riferite a pazienti negativizzati di Castel San Vincenzo e Lucito. Le Terapie Intensive sono ferme a 5 pazienti, tutti concentrati nell’ ospedale del capoluogo di regione.

5 POSITIVI E 18 GUARITI

La principale conferma del netto miglioramento relativo ai dati della epidemia arriva dai positivi. Sono solo 5 su 374 tamponi refertati nel laboratorio di biologia, distribuiti nei comuni di Baranello, Campobasso, Riccia e Toro. I guariti sono invece 18.

Ieri in Molise 0 vittime, 1 ricovero e 2 positivi su 137 tamponi (tasso di positività dell’1,4%) e 32 guariti.

432 ATTUALMENTE POSITIVI IN 60 COMUNI MOLISANI

Il numero degli attuali positivi in regione è di 432 (325 nella provincia di Campobasso, 105 in quella di Isernia e 2 residenti in altre regioni). La città con il maggior numero di casi in termini assoluti resta Campobasso (94), seguita da Bojano (42), Termoli (30), Isernia (24).

Ma la maggiore concentrazione di infezioni si registra in Comuni più piccoli come Petrella Tifernina (15), Mirabello Sannitico (11), Guardiaregia (13), Castellino del Biferno (10), Montaquila (ben 13). Ad Agnone 18 casi e nella piccola Ferrazzano 6. Complessivamente sono 60 i comuni del Molise interessati da cluster, focolai epidemici.

Ecco la mappa fornita dalle autorità sanitarie aggiornata a oggi