1 maggio – Nessuna vittima ma +1 in Rianimazione. Superate le 120mila dosi di vaccino

Ieri in Molise si erano registrati 3 decessi, 1 ricovero e 6 dimissioni, 31 nuovi contagi su 583 tamponi (5,3% tasso di positività) e 25 guarigioni.

Nella giornata di oggi non sono state registrate vittime per il covid-19 in Molise ma c’è un nuovo ricovero in più oltre a un trasferimento in Terapia intensiva. I contagi rilevati sono 28 a fronte di 454 tamponi processati per un tasso di positività del 6,2%. I guariti sono invece 57.

RICOVERATI SALGONO A 41 IN TUTTO IL MOLISE, 7 SONO IN RIANIMAZIONE

Se il bilancio dei decessi dall’inizio dell’epidemia resta fermo a quota 509 vittime, cambia leggermente il numero delle persone ricoverate negli ospedali molisani per covid-19. Infatti nelle ultime 24 ore si registra un nuovo ricovero in Malattie infettive che riguarda una persona di Toro e il trasferimento di una persona di Campobasso dal reparto di Malattie infettive alla Terapia intensiva del Cardarelli. In tutto ci sono ora 39 ricoverati con covid-19 nel nosocomio pubblico del capoluogo molisano e di questi 5 sono in Rianimazione. Restano invece 2 i ricoverati in Terapia intensiva al Gemelli Molise mentre sono covid free sia il Neuromed di Pozzilli che il San Timoteo di Termoli.

A CAMPOBASSO 9 CONTAGI DEI 28 TOTALI

Per quanto riguarda la situazione contagi, dei 28 casi emersi oggi ben 9 si riferiscono a Campobasso mentre 3 sono di Bojano e 3 di Castellino del Biferno. Il numero degli attualmente positivi scende a 618 per effetto di 57 guarigioni conclamate, 15 delle quali di Bojano e 11 di Campobasso. Il numero dei guariti dall’inizio dell’epidemia sale a 12.191.

VACCINI, ANCHE OGGI BUON RITMO DI SOMMINISTRAZIONI

Superata quota 120.000 dosi di vaccino anti covid-19 somministrate in Molise. Alle 18 di oggi 1 Maggio Il totale è di 120.586 per una percentuale del 94% rispetto alle 128.265 dosi consegnate alla nostra regione. La giornata di oggi, con dato ancora parziale, si attesta sopra le 2.500 inoculazioni, quindi attorno alla soglia indicata dal commissario Figliuolo come target quotidiano per il Molise. Guardando al dato generale, il 25,4% dei molisani ha ricevuto almeno una dose mentre l’immunizzazione completa riguarda il 14,5% dei residenti. Poco meno di 9.500 Over 70 hanno ricevuto almeno una dose del preparato anti covid-19. In Italia superata oggi quota 20 milioni di somministrazioni.

I DATI NAZIONALI

Sono 12.965 i casi accertati nelle ultime 24 ore in Italia dal Ministero della Salute a fronte di 378.202 test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati, con un tasso di positività al 3,4%. Ieri c’erano stati 13.446 casi a fronte di 228.771 test (tasso di positività al 4%). Le vittime oggi sono state 226, ieri erano state 263.

Per quanto riguarda i ricoveri per Covid, quelli in terapia intensiva oggi segnano un -61 (ieri -57) mentre quelli nei reparti ordinari registrano un calo di 559 unità (ieri -411).

