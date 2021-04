VENERDI’ 30 Una calda giornata, in cui la colonnina di mercurio arriverà a superare anche i 25 gradi nelle ore centrali di questo venerdì, ci attende. Qualche nuvola mattutina e serale macchierà il cielo che sarà per lo più soleggiato. Dobbiamo questo clima così gradevole ancora all’anticiclone africano che sta proteggendo il sud Italia lambendo anche regioni centro-meridionali come il Molise dove per tutta la settimana questa alta pressione di matrice sub-tropicale ha fatto costantemente salire le temperature nonostante le correnti più umide e fredde che giungono dal nord e che stanno rendendo uggiose le giornate dei settentrionali.

SABATO 1 C’è il rischio di qualche pioggia in questo sabato 1 maggio. Il weekend sarà caldo e oggi dovremmo raggiungere l’apice di questo effetto anticiclonico con punte di trenta gradi sulla costa. Purtroppo però le temperature alte e decisamente furi stagione non andranno di pari passo con la situazione meteorologica. Al mattino avremo cieli coperti su tutta la regione poi schiarite ma non troppo ampie e qualche prima pioggia sull’Isernino. In serata deboli rovesci per lo più nella provincia pentra e fino ai rilievi collinari del Fortore, va meglio durante la notte quando torneremo a vedere le stelle.

DOMENICA 2 Una splendida giornata di sole conclude questo fine settimana di festa e riaperture: il caldo africano è ancora lì a farci compagnia, in più avremo un tempo molto stabile ideale per stare all’aria aperta.