La convenzione con l’Asrem è stata firmata, ma non è ancora possibile vaccinarsi al palazzetto dello sport di Vinchiaturo: la fornitura di vaccini e la carenza di personale da utilizzare per le iniezioni restano probabilmente i principali ostacoli all’impiego della struttura. Problemi analoghi si riscontrano ad esempio anche al PalAirino di Termoli, pronto ma inutilizzato per le somministrazioni del farmaco anti-covid.

“I primi nominativi di medici e infermieri volontari che hanno risposto al bando pubblicato dal Comune di Vinchiaturo sono stati trasmessi” ad Asrem, rende noto il sindaco Luigi Valente. Il primo cittadino ha lanciato un appello ad altri operatori sanitari: “Se ci sono altri medici o infermieri, residenti in qualsiasi comune, che vogliono prestare l’attività di volontariato come vaccinatore, possono inviare la loro disponibilità”.

E’ quanto scrive in un post su Facebook il primo cittadino di Vinchiaturo che ha voluto chiarire alcuni aspetti sull’utilizzo del Palasport, una delle strutture allestite su iniziativa delle amministrazioni comunali (come Petrella Tifernina, ndr) che hanno riconvertito immobili di altra tipologia per dare il loro contributo nella campagna di immunizzazione di massa contro il coronavirus.

“Il Palasport Comunale di Vinchiaturo – spiega il sindaco Valente – è stato messo a disposizione della Asrem affinché vi si possano effettuare i vaccini, secondo la programmazione già stabilita a livello nazionale, in favore dei cittadini di Vinchiaturo ma anche di altri Comuni limitrofi o vicini.

Quindi, sarà l’Asrem che provvederà ad invitare i cittadini alla vaccinazione presso questo punto vaccinale, in base alle prenotazioni già effettuate: dopo ultraottantenni e persone fragili si passerà alla fascia di età 70-79 anni e poi a seguire. L’Amministrazione comunale – conclude il primo cittadino – ha già sottoscritto l’apposita convenzione con l’Asrem, ha già allestito completamente il Palasport con ogni dotazione necessaria, con personale amministrativo e per l’accoglienza, inoltre proprio oggi ha trasmesso i primi nominativi di medici ed infermieri volontari”.