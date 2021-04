Sabato 17 aprile si è tenuto nel centro storico di Guglionesi l’incontro della “rete associativa – Insieme per Guglionesi” coordinata dalla Proloco Colleniso.

L’incontro ha registrato la significativa partecipazione del variegato mondo associativo che anima, da un punto di vista sociale e culturale, la nostra comunità.

Nell’incontro è stato ribadita, con forza, la volontà di collaborare insieme per il “Bene di Guglionesi”. Un lavoro comune capace di valorizzare le diverse competenze in seno alle diverse associazioni e ai componenti delle stesse. Il dibattito si è sviluppato, principalmente, attorno a 3 temi sui quali è emersa una unanime condivisione.

Il primo tema ha riguardato la proposta di organizzare “Guglionesi in Fiore” come prima occasione di lavoro comune. Una iniziativa, questa, finalizza a rendere più bella e accogliente la nostra comunità, a promuovere il senso civico e la cultura del bello, a far comprendere che la cura del Paese parte proprio dai cittadini stessi. Registrata la piena condivisione sulle finalità dell’iniziativa, nei prossimi giorni verrà definito un programma di lavoro d’intesa con le diverse associazioni.

Il secondo tema ha riguardato invece la valorizzazione del centro storico. Come scritto nel documento di presentazione, il centro storico è costellato di immobili inutilizzati e/o pericolanti, tra i quali alcuni di particolare pregio storico che, se riutilizzati, potrebbero migliorare la vivibilità e creare nuove opportunità economiche, sociali, culturali e ricreative per la nostra comunità. Occorrerebbe quindi rigenerare il centro storico prendendo spunto dalle tante e diverse iniziative avviate, sul tema, in ambito nazionale e regionale, per costruire una proposta funzionale per la nostra comunità. Una proposta che non parli solo di “strade, di piazze e di muri” ma che punti a trasformare il centro storico in “vetrina/incubatore” di iniziative (economiche, culturali, ricreative), di relazioni sociali e di un nuovo senso di comunità (aspetto questo particolarmente importante dopo questa tremenda crisi sanitaria, economica e sociale). Una proposta che sappia coinvolgere l’amministrazione Comunale, nelle sue diverse articolazioni Istituzionali, e soprattutto l’intera comunità (ad iniziare ovviamente dai proprietari degli immobili). Nei prossimi giorni verrà redatto un primo documento sul quale iniziare a discutere.

Il terzo tema ha riguardato una proposta, da avanzare all’Amministrazione Comunale e al Consiglio Comunale, affinché venga istituita una “Consulta Comunale” per l’associazionismo locale come luogo di incontro, di dialogo e di elaborazione proposte per il “Bene di Guglionesi”. La proposta sarà formalizzata, nei prossimi giorni, dalla Proloco Colleniso Guglionesi in qualità di coordinatrice della “rete associativa – Insieme per Guglionesi”