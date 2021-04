MIGLIORA SITUAZIONE NEGLI OSPEDALI MOLISANI

Una vittima di 74 anni – Aveva 74 anni ed era residente a Sant’Elena Sannita l’uomo che nelle ultime ore ha perso la vita in un letto di Malattie infettive del Cardarelli. È l’unica vittima delle ultime 24ore (ieri erano state due) ed è il decesso numero 506 del Molise dall’inizio della pandemia.

La situazione degli ospedali è in netto miglioramento. Oggi un solo ricovero in Infettive a fronte di 5 dimissioni. Al Cardarelli attualmente sono ricoverate 46 persone, 40 in infettive e 6 in Terapia Intensiva. 2 ancora le persone trattate nella Rianimazione del Gemelli, mentre al Neuromed di Pozzilli non ci sono più pazienti covid. Entrambi i reparti dedicati sono infatti vuoti, come anche il San Timoteo di Termoli.

Il numero complessivo di attualmente positivi in Molise è di 644. Sono 39 le diagnosi di Sars COV 2 oggi, su 760 tamponi molecolari e per un tasso del 5,1%. I numeri più preoccupanti, in relazione al numero complessivo degli abitanti, si registrano a Bojano (8) Montaquila (4) e Petrella Tifernina (3). Campobasso registra 5 nuovi casi. 10 i guariti.

Ieri in Molise c’erano stati 2 decessi, con 1 ricovero e 1 dimissione, oltre a 37 positivi su 525 tamponi (tasso di positività al 7%).

VACCINI, SABATO VIA ALLE PRENOTAZIONI PER I 65-69ENNI

Sabato 1° maggio saranno attivate in Molise le prenotazioni per le vaccinazioni alla fascia di età compresa tra i 65 e i 69anni. In queste ore, si appende da fonti istituzionali, si sta ultimando la piattaforma telematica che, come già accaduto per gli anziani e i fragili, consentirà alla Asrem di organizzare logisticamente e tempisticamente la campagna vaccinale riservata ai cittadini nati nel 1956, 1957, 1958, 1959 1960. “Al più tardi entro domenica mattina saranno attivate le prenotazioni, ma contiamo di farle partire sabato” chiariscono dalla cabina di regia, che domani avrà un incontro definitivo al termine del quale seguirà l’ufficialità.

Altra novità dei prossimi giorni dovrebbe essere l‘avvio delle somministrazione effettuate dai medici di base, ai quali sarà destinato il vaccino Johnson & Johnson, monodose e di più semplice utilizzazione. Attualmente sono 900 le dosi disponibili in regione e altrettante dovrebbero arrivare entro la prima metà di maggio.

L’obiettivo che il commissario Figliuolo ha dato al Molise è di 2600 somministrazioni al giorno, ma finora la media quotidiana resta sotto le duemila dosi pur essendo il Molise una delle regioni con i dati migliori.

Stanno andando avanti anche le vaccinazioni a domicilio, per le quali ci sono stati i maggiori ritardi. Ieri, 28 aprile, 270 le dosi somministrate dalle 2 squadre dell’esercito e dalle 8 squadre dell’Asrem. In questi casi viene dato il vaccino Moderna.

I DATI NAZIONALI

Sono 14.320 i casi accertati nelle ultime 24 ore in Italia dal Ministero della Salute (superati i 4 milioni dall’inizio dell’epidemia) a fronte di 330.075 test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati, con un tasso di positività al 4,3%. Ieri c’erano stati 13.385 casi a fronte di 336.336 test (tasso di positività al 4%). Le vittime oggi sono state 288, ieri erano state 344.

Per quanto riguarda i ricoveri per Covid, quelli in terapia intensiva oggi segnano un -71 (ieri -37) mentre quelli nei reparti ordinari registrano un calo di -509 unità (ieri -452).

È attivo il canale Telegram di Primonumero.it. Unisciti al nostro Canale per essere sempre aggiornato sulle news.