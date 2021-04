Ubriaco non si ferma all’alt dei carabinieri, denunciato un uomo di 36 anni

I carabinieri di Isernia, durante un posto di controllo la notte scorsa, hanno fermato un’auto mentre percorreva una via del capoluogo pentro ma il conducente, anziché fermarsi ha tentato di sottrarsi al controllo.

Inseguito dalla pattuglia, è stato bloccato poco dopo. L’uomo palesemente ubriaco ha iniziato ad insultare i carabinieri rifiutando l’accertamento alcolimetrico.

A questo punto il conducente, un cittadino isernino 36enne è stato portato presso gli uffici del Comando Provinciale dove è risultato positivo al test con un tasso alcolemico di 1,88 g/l.

Il 36enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebrezza alcolica. Gli è stata ritirata la patente ed elevata la sanzione amministrativa per violazione della normativa anti-covid, in misura raddoppiata poichè commessa con l’utilizzo dell’autovettura.