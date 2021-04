Trivento, auto a fuoco in strada. Illeso il conducente ma vettura distrutta

Un’auto è andata a fuoco in una strada periferica di Trivento. È successo stamane, 24 aprile, e sul posto sono arrivate squadre di vigili del fuoco della centrale di Campobasso e del distaccamento di Agnone.

Le cause all’origine del rogo sono ancora da accertare. L’automobile era in corsa quando si è sprigionato il fumo. Il conducente ha prontamente accostato sul lato della strada prima che le fiamme arrivassero dentro l’abitacolo. Il conducente per fortuna è rimasto illeso ma l’auto è stata completamente distrutta dall’incendio. Vano è stato l’intervento dei Vigili ai quali, arrivati sul posto, non è rimasto che estinguere le fiamme ancora attive e bonificare l’area.

Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri di Trivento.