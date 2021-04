Trasporto gratuito al Vietri per le vaccinazioni, il servizio per disabili e per chi non può spostarsi

Un servizio di trasporto per le vaccinazioni messo a disposizione dal Comune di San Martino in Pensilis.

“Si avvisano i cittadini – scrivono dal Comune, con un messaggio divulgato anche a mezzo whatsapp – che è attivo il servizio trasporto gratuito per le vaccinazioni presso l’ospedale ‘Vietri’ di Larino per le persone che non possono raggiungere il centro in modo autonomo”.

Un servizio decisamente utile per la cittadinanza e che, grazie al furgoncino, “consente di trasportare anche persone disabili in carrozzina”.

Per usufruirne i cittadini possono chiamare tutti i giorni dalle ore 9 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 18 al numero 348 7307919.