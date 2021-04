Torneo Kinder 2021, grande Mario Castelli di Casacalenda

Termoli

Oggi, lunedì in Albis, l’equipe di Medicina d’Urgenza ha somministrato gli anticorpi in flebo a moglie e marito, entrambi col Covid, in trattamento ambulatoriale. La terapia è durata un paio d’ore e non sono stati riscontrati effetti collaterali. I pazienti residenti a Santa Croce di Magliano dopo l’osservazione sono stati rimandati a casa dove saranno seguiti ora dal medico di base. E’ la prima volta che in Molise si effettua questo tipo di cura dopo l’approvazione del documento di indirizzo lo scorso 30 marzo.