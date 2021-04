Non siamo nemmeno in zona gialla e già tornano gli assembramenti nelle aree più frequentate di Termoli. Centinaia di ragazzi si sono ritrovati su Corso Nazionale creando un vero e proprio assembramento che ha richiesto l’intervento di due pattuglie della polizia nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 17 aprile.

La giornata non proprio primaverile ma tuttavia non piovosa ha spinto molti ragazzi a ritrovarsi in giro dopo mesi di restrizioni. Nonostante i locali chiusi infatti, tanti hanno approfittato della possibilità di prendere da bere d’asporto per poi rimanere a chiacchierare in prossimità dei bar. In questo modo si è creata una grossa mole di gente accalcata in pochissimo spazio.

Due pattuglie del Commissariato di Polizia di via Cina sono intervenute per disperdere le persone presenti e rammentare che vanno rispettate le ormai note regole anti contagio a cominciare dal distanziamento fisico. Il timore è che dal 26 aprile, quando i locali potranno riaprire regolarmente ma sempre con delle restrizioni, molte persone approfitteranno delle nuove seppur parziali libertà mettendo in atto comportamenti a rischio.