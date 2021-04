Toma chiede al premier Draghi autostrada a 4 corsie per il Molise

Il bollettino

L'ultima vittima riportata da Asrem è il 57enne di Santa Croce di cui abbiamo notizia già ieri. Oggi il tasso è 7,2%: 14 casi a Campobasso, mentre nessuno a Termoli per il quarto giorno di fila. Migliorano anche, in linea generale, i numeri del contagio in BassoMolise, che sembra essersi lasciato il peggio alle spalle. Sono due le persone malate di covid ricoverate al San Timoteo, mentre 13 complessivamente i pazienti in Terapia Intensiva