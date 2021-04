Tir che trasporta polli si ribalta davanti all’ex Zuccherificio: svincolo chiuso e camionista in ospedale

Un camion che trasportava polli si è ribaltato allo svincolo fra la Bifernina e la statale 87, all’altezza dell’ex zuccherificio di Termoli questa notte attorno all’una.

Il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito ed è stato trasportato per accertamenti all’ospedale San Timoteo di Termoli.

Incerte le cause che hanno portato all’incidente anche se il forte vento di questa notte potrebbe aver influito. Sul posto per mettere in sicurezza l’area sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Termoli mentre la polizia stradale ha proceduto ai primi accertamenti e si è vista costretta a chiudere momentaneamente lo svincolo in direzione Termoli.

Il personale del 118 ha operato invece il soccorso del ferito. La rimozione del mezzo ha subito una sospensione a causa delle condizioni meteo sfavorevoli. Purtroppo buona parte dei polli che erano all’interno del mezzo sono morti, anche se alcuni esemplari sono riusciti a sopravvivere.