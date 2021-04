Terza giornata di screening a Termoli, 0 positivi su quasi 350 test rapidi

Anche oggi, terza giornata della seconda fase dello screening drive-through voluto dall’Amministrazione comunale di Termoli, non si sono registrati test rapidi positivi.

Dei 346 tamponi antigenici eseguiti alla Misericordia in via Biferno, nessuno ha dato esito positivo, proprio come successo ieri e ieri l’altro. Ieri sabato 10 aprile erano stati 290 i test, venerdì invece 395. Dunque il bilancio è zero su 1.031 test.

Si ricorda che lo screening – cui è possibile aderire attraverso il sito internet del Comune di Termoli al link https://www.comune.termoli.cb.it/servizi/screening.html – proseguirà (e si concluderà) nelle giornate del 16, 17 e 18 aprile.

Al momento del prelievo bisognerà consegnare il modulo già compilato e scaricato al momento della registrazione.

Ultime date disponibili (ore 9-13 e 14-17): venerdì 16 aprile, sabato 17 aprile, domenica 18 aprile.