Veglia diocesana di preghiera per le vocazioni, diretta in tv e su Facebook

“Nel deserto Dio fa nascere i fiori”. In preparazione alla Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni (domenica prossima) sabato 24 aprile, alle 20.45, è in programma a Termoli una Veglia di preghiera a cura del Centro diocesano vocazioni “La Sorgente”.

Per consentire a tutti di partecipare, in rispetto delle prescrizioni per il distanziamento, sarà possibile seguire il momento di preghiera e meditazione, coordinato da don Sergio Carafa, in diretta in tv , su Misericordia Televisione (canale 604 in Molise e 636 in Abruzzo), e online sulle pagine Facebook del Centro Diocesano Vocazioni “La Sorgente” e Diocesi di Termoli-Larino.

La veglia sarà occasione per pregare per tutti coloro che hanno risposto con amore alla chiamata di Dio e stanno seguendo un cammino di preparazione e di condividere la preghiera viva per le nuove vocazioni.

Come ha osservato Papa Francesco nel messaggio dedicato a questa giornata: “Dio vede il cuore (cfr 1 Sam 16,7) e in San Giuseppe ha riconosciuto un cuore di padre, capace di dare e generare vita nella quotidianità. tendono a generare e a rigenerare vite ogni giorno. Il Signore desidera plasmare cuori di padri, cuori di madri: cuori aperti, capaci di grandi slanci, generosi nel donarsi, compassionevoli nel consolare le angosce e saldi per rafforzare le speranze. Di questo hanno bisogno il sacerdozio e la vita consacrata, oggi in modo particolare, in tempi segnati da fragilità e sofferenze dovute anche alla pandemia, che ha originato incertezze e paure circa il futuro e il senso stesso della vita. San Giuseppe ci viene incontro con la sua mitezza, da Santo della porta accanto; al contempo la sua forte testimonianza può orientarci nel cammino”.