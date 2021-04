Il Comune di Termoli ha reso noto che il mercato mensile previsto per sabato prossimo non si svolgerà. “Si comunica che visto l’articolo 31 della Legge Regionale n.33 – punto G – del 27/09/1999 che recita “è fatto divieto di effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua, il 1° maggio e il 25 aprile”, non si terrà il consueto mercato mensile previsto per sabato 1 maggio 2021”.