Termoli, Rieco lava fontana di piazza S.Antonio, lampioni e scale municipio

Campobasso

Il dottor Pasquale Del Greco illustra i benefici del farmaco, efficace già dopo la prima dose, e chiarisce quali sono le categorie per le quali invece è sconsigliato in considerazione di alcune patologie. In questo caso i cittadini non devono preoccuparsi: sono spostati su un elenco diverso e faranno il Pfizer, che non è un vaccino a vettore virale.