Nuova fase instabile e fredda a metà settimana: dopo la Pasquetta discreta ma decisamente più fredda rispetto ai giorni precedenti, con temperature inferiori alle medie stagionali, tendenza a nuovo peggioramento nei giorni successivi con freddo e neve sull’Appennino.

Martedì: Un nuovo affondo freddo dal Nord Europa raggiunge la nostra Penisola innescando una circolazione depressionaria responsabile di un peggioramento del tempo anche su Molise. Ci saranno dunque ancora piogge e qualche rovescio nonché fiocchi sino a quote collinari. Venti moderati meridionali in attenuazione. Mare mosso. Temperature in ulteriore calo.

Mercoledì: Irregolarmente nuvoloso con precipitazioni sparse anche in Molise. Temperature in diminuzione. Venti moderati e mare mosso. Nevicate fino a quote collinari sull’Appennino.