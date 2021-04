SuperLega: il football ai tempi del virus

Il dibattito che si è acceso in questi giorni in merito alla creazione di una futuristica e futuribile Superlega non mi appassiona, non ne comprendo il clamore ed un po’ mi annoia.

Dodici grandi club continentali (sei inglesi, tre spagnoli e tre italiani) hanno deciso in gran segreto di crearsi un campionato dei più ricchi e blasonati, una competizione di plastica foraggiata dai soldoni della JP Morgan e delle pay tv, un circo autoreferenziale riservato alle dodici grandi sorelle e ad alcuni club eletti e invitati al tavolo delle cerimonie.

Non ne comprendo il clamore perché la Superlega costituisce il punto d’arrivo naturale della trasformazione di questo sport che negli ultimi 50 anni è stato spesso e volentieri specchio delle trasformazioni sociali.

Silvio Berlusconi è stato il primo in Italia a comprendere le potenzialità di questo sport così amato, chi non ricorda il Mundialito per club nei primi anni Ottanta con gli spot in mezzo alle partite, le riprese dall’alto, la nuova tecnologia applicata al football? Chi non ricorda il suo arrivo a Milanello in elicottero il giorno dell’acquisizione societaria del Milan?

Gli anni ottanta e novanta hanno segnato la trasformazione profonda dell’arte pedatoria: gli sponsor, i calciatori stranieri, la sentenza Bosman che permetteva di tesserare senza limiti giocatori comunitari, le pay tv, la gloriosa Coppa dei Campioni che cede il passo alla patinata Champions League col suo inno tanto brutto ma tanto capace di emozionare chi lo ascoltava per la prima volta nello stadio della squadra del cuore, il Var che ferma il gioco e permette di rivedere le immagini delle azioni discusse, il merchandising sfrenato in tempi di globalizzazione che ci rimanda immagini del bambino mozambicano con la maglia di Cristiano Ronaldo e di quello indonesiano con la maglia di Benzema del Real Madrid o di Messi e del suo Barcellona, il mondiale in Qatar, un luogo con tradizioni calcistiche nulle e con tante cattedrali nel deserto costruite per l’evento.

Il calcio non è più passione popolare, non è più da tempo il rito della domenica dopo la Messa ed il pranzo in famiglia, le radioline che gracchiavano “tutto il calcio minuto per minuto” non esistono più; il calcio oggi è business, il calcio è fatto di bilanci e di fair play finanziario molto presunto, il calcio è la testa di ponte per gli investimenti in Europa di magnati ed oligarchi russi, arabi, asiatici ed americani.

E allora perché tanto clamore oggi? Perché per un giorno il dibattito intorno alla creazione della Superlega riesce a farci dimenticare persino la pandemia in corso? Perché stupirsi così tanto di un qualcosa che il vulcanico Costantino Rozzi, presidente di un meraviglioso Ascoli degli anni ottanta, personaggio istrionico e visionario, aveva già prefigurato quaranta anni fa?

La risposta, apparentemente semplice per un argomento così futile, contiene tuttavia in sé ragionamenti complessi.

In ognuno di noi c’è il fanciullino, in ognuno di noi c’è l’inguaribile nostalgico che non accetta lo scorrere del tempo ed i suoi inevitabili cambiamenti, in ognuno di noi alberga la visione romantica del tempo passato, perché ognuno di noi torna inesorabilmente ai tempi della sua infanzia e della sua adolescenza e torna, ancora una volta in maniera inevitabile, alla capacità di sognare, presente in quelle stagioni della vita, capacità di sognare travolta con lo scorrere del tempo dal disincanto e dagli schiaffi dell’esistenza.

La noia del football moderno, acuita in maniera esponenziale dagli stadi vuoti, dal sonno della passione calcistica e dagli altari al dio denaro, viene celebrata in pompa magna con la creazione della Superlega, il momento in cui lo sport cessa di essere passione popolare e diviene investimento dell’oligarchia.

Tenetevi questa noia che non mi appartiene e mai mi apparterrà, tenetevi questo surrogato di passione, tenetevi i vostri campioni patinati, così vuoti nella loro perfezione fisica, fatevi la vostra Superlega da vedere rigorosamente in poltrona tra lo spot di un’auto nuova e di una bevanda energizzante.

Io faccio parlare il fanciullino che è riuscito a vedere e conoscere la dolce poesia di questo sport così popolare.

Mi tengo stretto il ricordo di mio nonno, l’uomo che mi ha trasmesso la passione per questo sport, l’indimenticato “Bearzot” presidente dell’Olimpia Castelguidone, mi tengo stretti i pomeriggi con lui su quel bus scassatissimo e rantolante tra i tornanti delle strade polverose dell’Alto Vastese, il suo secchio blu con la spugna magica per curare gli infortuni, l’odore di canfora e di sudore degli spogliatoi, le risse tra Castelguidone e Montazzoli in trasferte in cui si muovevano interi villaggi, il ritorno in paese con le maglie che sventolavano dopo una vittoria.

Mi tengo stretti George Best e Maradona, quel giorno di pioggia lo schianto nel cielo che spense in un lampo il Grande Torino sulla collina di Superga, le calzette rosse di Costantino Rozzi, il Castel di Sangro in serie B, il Campobasso che batte la Juventus, le telecronache di Enrico Ameri e di Sandro Ciotti, le pazzie di Paul Gascoigne e di Eric Cantona, Anfield Road che trema nel boato di “You’ll never walk alone” preghiera laica dei tifosi del Liverpool, gli articoli su Repubblica di Gianni Brera nell’esaltazione per la conquista dello scudetto della sua amata “Scignuina Maccaia-Signorina Scirocco”, la Sampdoria irripetibile di Vialli, Mancini e Boskov che spezzava il dominio di Inter, Juve e Milan in Italia.

Mi tengo strette le fere rossoverdi, la Ternana di Viciani col suo calcio anarchico, la squadra sorta tra gli operai delle Acciaierie Terni che approdava in serie A nell’esaltazione della classe operaia che va in Paradiso, il suo bomber simbolo, figlio di operai, che dopo uno splendido gol in rovesciata corre verso la sua curva e…”ho visto mio cugino che piagneva, a Terni è cucì…”.

Mi tengo stretto, da sfegatato granata, il mio battesimo in curva Maratona, un Torino-Salernitana di serie B, sessantamila cuori in tripudio per orgoglio ed appartenenza e le mie lacrime di commozione.

Emozioni non cancellabili di uno sport che mi ha dato tanto e che riesce ancora a dare tanto a tutti gli appassionati, emozioni che la Superlega non riuscirà ad appannare, fatevi il vostro mondo evoluto in tempi di virus, fatevi i vostri soldi, curatevi i vostri abbonati fidelizzati come scimmiette ammaestrate e a volte vincenti, tenetevi i vostri campioni perfetti e patinati in stadi tutti uguali e senza pathos ma non chiamatelo football.

Noi ci accontenteremo della passione, saremo ancora capaci di esaltarci per un Torino-Sassuolo o per un Benevento-Fiorentina, per un gol di Totti con l’Olimpico che piange o per una meravigliosa piroetta di Vittorio Esposito in un Selvapiana rossoblu, ci commuoverà l’odore dello spogliatoio ed il panino con la frittata di una lunga trasferta in cui non è importante vincere ma esserci.

Lasciateci tutto questo….come diceva Cyrano “tenetevi le ghiande, lasciateci le ali”….tutto il resto è noia…e business…