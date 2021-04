Circa 160 ettari di terreno che si estendono dalla foce del Trigno al torrente Mergolo, in un tratto di costa adriatica di notevole pregio paesaggistico ma attualmente quasi completamente all’abbandono ed erosa fortemente dall’azione del mare e dalla mancanza di piani di risanamento. Gran parte di quei terreni dove nelle intenzioni dovrebbe sorgere il progetto denominato South Beach alla marina di Montenero di Bisaccia appartiene a privati ,e a quanto trapela una grossa fetta di quegli appezzamenti sarebbe stata già opzionata dai futuri acquirenti. Un centinaio di ettari dei 160 complessivi considerati nel piano del faraonico villaggio turistico-residenziale, che nelle intensioni dei costruttori dovrebbe disporre di circa 11mila alloggi, è stato vincolato con una opzione di acquisto.

Il progetto presentato dall’imprenditore canadese George Cohen col sostegno di un fondo finanziario cinese controllato da una agenzia governativa avrebbe trovato una importante apertura dai proprietari di quei terreni sottoposti a numerosi vincoli di carattere paesaggistico e architettonico. Sarebbe stata firmata anche un’opzione di acquisto per circa 100mila euro, come primo passo per l’acquisizione definitiva.

Ma l’iter per la realizzazione del progetto è ancora in una fase embrionale e questo non assicura affatto che il progetto possa andare avanti. Come si può vedere nel nostro video, oggi quel tratto di costa di natura selvaggia è pressoché abbandonato e difficilmente fruibile dalle persone, con la costa ridotta a un pezzetto di arenile e a un accumulo di pietre e rifiuti.

Viaggio nella terra di South Beach