Sostegno agli agriturismi, per le domande c’è tempo fino al 14 maggio

L’assessorato regionale all’Agricoltura ha annunciato che è stata prorogata al 14 maggio 2021 la scadenza per la presentazione delle domande inerenti la misura 21 anti covid, a favore di agriturismi e fattorie didattiche, e la misura 1 sulla formazione. Si assecondano quindi le richieste del territorio e si concede maggior tempo per completare in maniera corretta le richieste ed accedere al beneficio.

Inoltre tutte le aziende e gli enti pubblici coinvolti in progetti finanziati nell’ambito delle misure strutturali (Psr 2014/2020), con scadenza di fine lavori al 2020 e primo semestre 2021, usufruiranno di una proroga al 31 dicembre 2021.

In tal modo si consente di completare con efficacia gli interventi e di attenuare così gli effetti della pandemia. L’amministrazione si riserva la facoltà di escludere da tale proroga alcune situazioni specifiche, in questo caso gli interessati riceveranno una dettagliata e tempestiva comunicazione in cui verranno illustrate le ragioni dell’esclusione.

“Viviamo – commenta l’assessore Nicola Cavaliere – una fase delicata e la burocrazia deve rappresentare oggi uno strumento di supporto importante e non un ulteriore vincolo. L’auspicio – conclude – è che con tali proroghe si riescano a completare lavori e progetti rallentati dall’emergenza, mettendo tutti nelle condizioni di ripartire dopo questi mesi difficili”.